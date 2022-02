DZ Bank hebt fairen Wert für Rheinmetall auf 121 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall vor Zahlen zum Schlussquartal 2021 von 110 auf 121 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das verbliebene Automotive-Geschäft könnte stärker als erwartet zum Umsatz und dem Ergebnis des Autozulieferers und Rüstungskonzerns beigetragen haben und auch 2022 beitragen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu sollte das Rüstungsgeschäft weiter von einer hohen Nachfrage und Großaufträgen profitieren. Zum neuen fairen Wert verwies der Analyst auch auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 08:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 09:19 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.