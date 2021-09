DZ Bank hebt fairen Wert für Siemens Healthineers - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers angesichts des Dax-Aufstiegs von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die insgesamt robuste Geschäftsdynamik mit einem wiedererstarkenden Basisgeschäft, u?berraschend starke Quartalszahlen und die ? im Vorfeld bereits absehbare ? Mitgliedschaft im nunmehr auf 40 Mitglieder erweiterten deutschen Leitindex hätten in den vergangenen Wochen zu einer deutlich überdurchschnittlichen Wertentwicklung der Aktien des Medizintechnikkonzerns geführt, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Kursniveau sei das Chance-Risiko-Verhältnis ausgeglichen./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 10:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.