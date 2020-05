DZ Bank hebt fairen Wert für Siemens Healthineers - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Papiere von Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Diagnostiksparte des Medizintechnikunternehmens habe zwar unter Coronavirus-bedingter Zurückhaltung bei Routinetests in Asien gelitten, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe das Geschäft mit medizinischer Bildgebung von der Nachfrage nach spezifischer Coronavirus-Diagnostik wie etwa Computertomographen profitiert. Anhand der bisherigen Entwicklung der Pandemie von China über Europa und die USA dürften die negativen Auswirkungen im dritten Geschäftsquartal ihren Höhepunkt erreichen./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 11:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 11:48 / MESZ

