DZ Bank hebt fairen Wert für Software AG auf 35 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Software AG nach Zahlen von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal des Darmstädter Software-Konzerns sei insgesamt zufriedenstellend verlaufen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv hob er vor allem die starke Nachfrage im Datenbankgeschäft Adabas & Natural (A&N) hervor. Er teile die Ansicht der Software AG, das als Folge der Corona-Krise von Unternehmen mittelfristig eine Intensivierung der Nachfrage nach Digitalisierungssoftware zu erwarten sei./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 15:26 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 15:42 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.