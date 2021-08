DZ BANK – Kupfer: Superzyklus voraus?

Werbung

Elektrifizierung und Digitalisierung prägen unsere Zeit. Zukunftsträchtige Megatrends wie E-Mobilität oder die Umstellung auf erneuerbare Energien sind treibende Faktoren für die Kupfernachfrage. Steht hier ein neuer Superzyklus bevor?

Infrastruktur und Zukunftstrends Kupfer ist in unserem Technologiezeitalter unverzichtbar. Wegen seiner herausragenden Leitfähigkeit wird das als „rotes Gold“ bezeichnete Industriemetall vor allem in den Bereichen Elektrik, Elektrotechnik und Telekommunikation eingesetzt. Es ist damit ein Basisrohstoff für unsere moderne Welt, der für eine ganze Reihe von Infrastrukturanlagen essenziell ist. Hierbei gibt es zum einen großen Erneuerungs- und Ausbaubedarf bei der Infrastruktur in Industrieländern (z.B. Kraftwerke, Energienetze). Zum anderen werden aufstrebende Volkswirtschaften wie Indien und China ihren Wachstumskurs fortsetzen, was mit einem steigenden Bedarf an Kupfer für Infrastruktur, aber auch Konsumprodukte (Autos, elektrische Geräte usw.) einhergeht. Darüber hinaus spielt das Metall bei vielen Zukunftstrends eine entscheidende Rolle. Beispiele sind der wachsende Stellenwert erneuerbarer Energien sowie die zunehmende Digitalisierung und Elektrifizierung. Hier zu nennen ist unter anderem die weltweite Forcierung der E-Mobilität. In elektronisch betriebenen Fahrzeugen steckt z.B. mehr als 3- bis 4-mal so viel Kupfer wie in herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor. Wir gehen daher in den nächsten Jahrzehnten grundsätzlich von einem steigenden Kupferbedarf aus. Droht ein Defizit? Die Nachfrage hat aufgrund der hohen Sensitivität gegenüber der konjunkturellen Entwicklung einen sehr zyklischen Charakter. Das spiegelt sich in hohen Ausschlägen des Kupferpreises wider. Gut zu erkennen war dies beispielsweise zum Anfang der Corona-Krise. Zu dieser Zeit sahen wir noch einmal eine Beschleunigung des bereits vorhandenen Abwärtstrends. Das verdeutlicht die Risiken, die mit einem Kupferinvestment einhergehen. Der Corona-Schock ist jedoch längst abgehakt. Die Corona-bedingte Nachfragedelle wurde schnell ausgemerzt. Infolgedessen sahen wir einen deutlichen Anstieg des Kupferpreises vom Korrekturtief im März 2020 bis zum Hoch im Mai dieses Jahres. Seither befindet sich das Industriemetall im Korrekturmodus, was vor dem Hintergrund des vorangegangenen steilen Anstiegs nicht unüblich ist. Kurzfristig besteht dabei unserer Einschätzung nach die Möglichkeit weiterer Abgaben, da jüngst das Korrekturtief von Juni dieses Jahres unterschritten wurde. Dadurch wurde der im Mai gestartete aktuelle Abwärtstrend bestätigt. Sobald der Chart jedoch Signale für eine Bodenbildung bzw. ein Ende der aktuellen Korrektur liefert, sind unserer Einschätzung nach vor dem Hintergrund der längerfristigen fundamentalen Perspektiven Long-Positionen erwägenswert. Denn bei Kupfer könnte sich ein neuer Superzyklus ausbilden und damit der dynamische Anstieg seit März 2020 erst der Anfang einer größeren Aufwärtsbewegung gewesen sein. Wir sehen weltweite Megatrends wie Digitalisierung, Energiewende und E-Mobilität als treibende Faktoren, die in der nächsten Dekade zu einer tendenziell steigenden Nachfrage führen werden. Demgegenüber steht jedoch ein begrenztes Potenzial, das Kupferangebot im gleichen Tempo auszuweiten, weil die Kupferproduzenten ihre Investitionen in den letzten Jahren erheblich reduziert hatten. Dadurch sind Defizite zwischen Angebot und Bedarf möglich, was eine potenziell preistreibende Kraft ist. Bei Kupferinvestments an der Börse handelt es sich in der Regel um Termingeschäfte (Futures). Bei längerfristigen Investments müssen deshalb auslaufende Kontrakte verkauft und Kontrakte mit einer längeren Laufzeit gekauft werden. In Abhängigkeit von der Terminstrukturkurve besteht dabei das Risiko von sogenannten Rollverlusten, die den möglichen Ertrag schmälern. Rolloptimierter Index auf Kupfer Der Solactive Copper Optimal Roll Yield ER Index bildet die Wertentwicklung eines rollierenden Investments in Terminkontrakten auf Kupfer ab. Die Partizipation an der Rohstoffentwicklung erfolgt auf Basis von Rohstoff-Terminkontrakten. Grundsätzlich ist in dem Index dabei genau ein Rohstoff-Terminkontrakt relevant – der „aktuell maßgebliche Terminkontrakt“. Eine Ausnahme bildet die Rollperiode, in der für den Index sowohl der „aktuell maßgebliche Terminkontrakt“ sowie auch der für die kommende Periode ausgewählte „zukünftig maßgebliche Terminkontrakt“ relevant ist. Produktidee: Endlos-Index-Zertifikat auf den Solactive Copper Optimal Roll Yield ER Index Während die direkte Anlage in den Basiswert Kupfer für private Anleger vergleichsweise schwierig ist, bietet ein Endlos-Index-Zertifikat auf den Solactive Copper Optimal Roll Yield ER Index eine attraktive Alternative zur Direktanlage. Bei dem Zertifikat handelt es sich um ein Wertpapier, bei dem die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Wertentwicklung des Basiswerts und den angefallenen Quantokosten abhängt. Das Produkt ist währungsgesichert („quanto“), die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit keine Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Das Zertifikat hat keinen Kapitalschutz. Die Laufzeit des Zertifikats ist grundsätzlich unbefristet. Der Anleger kann das Zertifikat jedoch zu Einlösungsterminen einlösen und die DZ BANK kann das Zertifikat zu ordentlichen Kündigungsterminen kündigen. Die Laufzeit des Zertifikats endet nach einer Einlösung durch den Anleger bzw. einer ordentlichen Kündigung durch die DZ BANK mit dem Rückzahlungstermin. Der Gläubiger erhält am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, dessen Höhe wie folgt berechnet wird: Es wird das Produkt aus dem Referenzpreis (Schlusskurs des Basiswerts am maßgeblichen Bewertungstag, wie er vom Indexsponsor berechnet und veröffentlicht wird), dem aktuellen Quantofaktor (dient der Berücksichtigung der Quantokosten, die während der Laufzeit des Produkts anfallen) und dem Bezugsverhältnis (1,00 (1,00 Indexpunkt entspricht 1,00 EUR)) gebildet. Der Rückzahlungsbetrag kann unter dem Kaufpreis des Zertifikats liegen. In diesem Fall erleidet der Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs des Basiswerts an dem betreffenden Einlösungs- bzw. Ordentlichen Kündigungstermin (Referenzpreis) null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 27.08.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Endlos Index-Zertifikat: Solactive Copper Optimal Roll Yield ER Index DV4DPD Basiswertkurs: Geld in % Brief in % Diff. Vortag in % Quelle: Basispreis Abstand zum Basispreis in % Zinssatz in % p.a. Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße Max Rendite in % p.a. Seitwärtsrendite in %

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DV4DPD (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DV4DPD (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender), Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Maximilian Wirsching, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2021

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main