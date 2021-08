DZ BANK – LANXESS: Es duftet nach mehr

Werbung

LANXESS hat zuletzt eine positive Ergebnisentwicklung gezeigt. Mit dem nun abgeschlossenen Zukauf von Emerald Kalama Chemical wird zudem das Geschäftsmodell ergänzt. Beispielsweise verstärkt der Konzern seine Position auf dem margenträchtigen Gebiet der Aroma- und Duftstoffe.

Höhere Nachfrage und höhere Preise Der Spezialchemiekonzern hat zuletzt Bilanz für das erste Halbjahr 2021 gezogen und dabei unserer Einschätzung nach starke Ergebnisse vorgelegt. Demnach knüpfte LANXESS im zweiten Quartal an die erfreuliche Entwicklung zum Jahresauftakt an. Beispielsweise war in der Periode April bis Juni der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,5 % auf 1,83 Mrd. Euro gestiegen. Im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum deutlich erholte Geschäfte mit der Autoindustrie waren ein Wachstumstreiber. Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen eine hohe Nachfrage nach Stoffen rund um Materialschutz, Desinfektionsmittel und Wasseraufbereitung. Insbesondere die deutlich größeren Absatzmengen trugen damit zum Wachstum bei, worin sich das insgesamt erholte Branchenumfeld manifestiert. Außerdem konnte das Unternehmen höhere Preise erzielen, um damit auch gestiegene Rohstoffkosten weiterzugeben, was die zweite Säule des Umsatzanstiegs war. Gleichzeitig war dies der Profitabilität zuträglich – vor Sondereinflüssen konnten die absoluten Gewinne und die entsprechenden Margen gesteigert werden. Dem gegenüber standen hohe Fracht- und Energiekosten sowie erneut negative Währungseffekte, die sich insbesondere aus dem Wechselkurs Euro/US-Dollar ergeben. Wechselkursschwankungen sind grundsätzlich ein Faktor, der aufgrund der starken ausländischen Aktivitäten Einfluss auf die Ergebnisse von LANXESS haben kann. Für das laufende dritte Quartal erwarten wir dabei aufgrund des insbesondere zum US-Dollar abgewerteten Euro positive Effekte. Außerdem gehen wir darüber hinaus grundsätzlich von einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung aus – unter der Voraussetzung, dass es zu keinen neuen konjunkturellen Störfaktoren kommt. Prognosen angehoben LANXESS selbst hatte zuletzt ebenfalls optimistisch auf die zweite Jahreshälfte geblickt und die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Wir teilen diese Zuversicht. Insbesondere für die Kernaktivitäten sehen wir eine Fortsetzung der zuletzt positiven Entwicklung. Der Konzern stellt chemische Zwischenprodukte, Additive, Spezialchemikalien und Kunststoffe her. Zu den größten Abnehmern gehört die Automobilindustrie, die zuletzt besonders stark zur erhöhten Nachfrage beitrug. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Gleichwohl ist das Geschäft von LANXESS sehr sensibel gegenüber allgemeinkonjunkturellen und branchenspezifischen Nachfrageschwankungen. Zum einen hat der Konzern stark zyklische Abnehmerkreise. Zum anderen bedient man die Kunden bedarfsgesteuert. Es gibt somit keine längerfristigen Vereinbarungen über feste Abnahmemengen und Preise. Damit hängen die Ergebnisse besonders stark von dem zeitnahen Bestellverhalten der Kunden ab, wodurch insbesondere die kurzfristigen Planungen und Prognosen des Unternehmens stets einer größeren Unsicherheit unterliegen. Mittel- bis langfristig sehen wir LANXESS jedoch angesichts seiner Positionierung sowie der strategischen Weichenstellungen sehr gut positioniert, um profitabel zu wachsen. Dazu gehören selektive Zukäufe, um die eigenen Wachstumsambitionen zu beschleunigen. Zuletzt hatte der Konzern die Übernahme der US-Firma Emerald Kalama Chemical abgeschlossen. Mit dem zweitgrößten Kauf in der Firmengeschichte wird insbesondere der Geschäftsbereich Consumer Protection verstärkt. Positiv bewerten wir dabei die Erschließung neuer margen- und wachstumsträchtiger Anwendungsfelder, die das bisherige Portfolio sinnvoll ergänzen, beispielsweise Produkte für Aroma- und Duftstoffe. Auf diesem Gebiet wird LANXESS nun zu einem der führenden Anbieter. Einsatzgebiete der Stoffe sind vor allem Körperpflegeprodukte, Kosmetika, exklusive Düfte sowie Lebensmittel und Getränke. Gebündelt werden diese Aktivitäten in dem neu gegründeten Geschäftsbereich Flavors & Fragrances, der im Segment Consumer Protection angesiedelt ist. Im laufenden Geschäftsjahr soll die Akquisition von Emerald Kalama Chemical bereits einen positiven Beitrag zum Gewinn beisteuern. Außerdem werden längerfristig Synergien aus dem Zusammenschluss erwartet, wodurch die Konzernprofitabilität angeschoben werden soll. Die Übernahme erscheint damit für uns insgesamt sinnvoll, gerade auch mit Blick darauf, das Geschäftsmodell stabiler zu machen. Produktidee: Bonus-Zertifikat mit Cap auf LANXESS Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Bonus-Zertifikate mit Cap. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert LANXESS AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Bonus-Zertifikat mit Cap, welches am 23.09.2022 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 70,00 EUR begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Liegt der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an der Börse Xetra Frankfurt während der Beobachtungstage (06.04.2021 bis 16.09.2022)) immer über der Barriere von 50,00 EUR, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 70,00 Euro.

2. Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere von 50,00 EUR, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 70,00 Euro begrenzt. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Beobachtungspreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Risikobeschreibung

Stand: 20.08.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Bonus Cap 50 2022/09: Basiswert Lanxess DV12V1 Quelle: DZ BANK: Geld 20.08. 15:04:02, Brief 20.08. 15:04:48 56,97 EUR 57,03 EUR -2,28% Basiswertkurs: 57,26 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 14:55:36 Bonus-Schwelle / Bonuslevel 70,00 EUR Bonuszahlung 70,00 EUR Barriere 50,00 EUR Abstand zur Barriere in % 13,13% Barriere gebrochen Nein Bonusrenditechance in % p.a. 21,02% p.a.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter bzw. www.dzbank-derivate.de/DV12V1 (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK bzw. www.dzbank-derivate.de/DV12V1 (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

