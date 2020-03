DZ BANK – Linde: Profite aus Luft

Solides Geschäftsmodell

Industriegase sind das Metier des deutsch-amerikanischen Konzerns. Er war 2018 aus der Fusion der Linde AG mit dem US-Konkurrenten Praxair entstanden. Im Zuge des Deals wurde der Firmensitz nach Irland verlegt. Durch den Zusammenschluss entstand der Weltmarktführer im Bereich Industriegase. Diese werden für eine Reihe von Anwendungen benötigt. Beispielsweise produziert und liefert das Unternehmen Sauerstoff für Krankenhäuser, hochreine Gase für die Elektronikfertigung sowie Wasserstoff, der unter anderem als Kraftstoff dient. Neben „fertigen“ Gasen ist der Konzern im Anlagenbau tätig und stellt unter anderem Gasaufbereitungslösungen her.

Mit seinem Produktspektrum bedient Linde eine Reihe von Endmärkten, wie z.B. Chemie, Energie, Lebensmittel und Getränke, Elektronik sowie das Gesundheitswesen. Im Geschäftsjahr 2019 hatte der Konzern Umsätze von 28,23 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet und damit in etwa das Vorjahresniveau erreicht. Rechnet man Wechselkurseffekte heraus, gab es ein Plus von etwa 4%. Gestiegen ist auch das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Es hatte um 9,9% auf 5,27 Mrd. US-Dollar zugelegt. Das bereinigte Nachsteuerergebnis der fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich von 3,43 auf 4 Mrd. US-Dollar. Wir bewerten die geschäftliche Entwicklung positiv. Sie untermauert unseres Erachtens den sehr soliden Charakter des Geschäftsmodells.

Breiter Burggraben

Wir gehen zudem davon aus, dass die „neue“ Linde mit ihren führenden Marktpositionen in vielen Ländern bestens positioniert ist, um von den sich bietenden Wachstumschancen zu profitieren, die sich auf lange Sicht aus einigen Zukunftstrends ergeben. Dazu gehört die Bereitstellung von sauberen Energieträgern (Wasserstoff). Zudem sind viele Industriegase essenziell in vielen industriellen Produktionsverfahren. Deshalb dürfte der Absatz künftig mit dem weltweiten Wachstum der Industrieproduktion zulegen. Weil die Gase in der Regel fest in komplexen Prozessen verankert sind und im Rahmen von langfristigen Verträgen geliefert werden, ist das Geschäft dabei nicht so zyklisch wie in typischen zyklischen Branchen.

Weitere Pluspunkte sehen wir in hohen Umstellungskosten, weshalb die Kunden selten dazu neigen, ihre Lieferanten zu wechseln, sowie in hohen Markteintrittsbarrieren. Das Geschäftsmodell von Linde hat damit einen breiten Burggraben. Es zeichnet sich zudem durch stabile und gut planbare Rückflüsse aus. Der operative Cashflow hat 2019 bei 6,12 Mrd. US-Dollar gelegen. Eine bereits gute Profitabilität sowie Kostensynergien aus der Fusion erachten wir als weitere positive Katalysatoren. Ein Risiko sehen wir in den möglichen negativen Folgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus für die Weltwirtschaft. Damit könnten die für dieses Jahr anvisierten Ergebnisziele schwerer erreichbar sein, was zu Prognosekürzungen führen kann. Ungünstige Wechselkurseffekte stellen ein weiteres Risiko dar.

Aktienanleihe Classic auf Linde

Als alternative Anlagemöglichkeit zu einer Direktanlage stehen Anlegern verschiedene Aktienanleihen mit der Aktie der Linde PLC als Basiswert zur Verfügung. Ein Beispiel ist eine Aktienanleihe mit Fälligkeit am 26.03.2021 (Rückzahlungstermin), einem Basispreis von 190,00 Euro und einer Zinszahlung von 4,70% p.a. Die Zinszahlung am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 26.03.2021, ist unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie der Linde PLC. Bei Erwerb der Aktienanleihe während der Laufzeit müssen aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichtet werden. Aktuell belaufen sich die Stückzinsen auf 1,16 Euro. Anleger erhalten während der Laufzeit der Aktienanleihe keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Die Art und Höhe der Rückzahlung am Rückzahlungstermin ist abhängig von der Wertentwicklung der Aktie der Linde PLC. Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der Linde PLC an der Börse XETRA Frankfurt am 19.03.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis von 190,00 Euro, wird die Aktienanleihe zum Nennbetrag (1.000,00 Euro) zurückgezahlt.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhält der Anleger eine durch das Bezugsverhältnis (5,263) bestimmte Anzahl von Aktien der Linde PLC. Es werden keine Bruchteile von Aktien geliefert. Für diese erhält der Anleger eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Aktienanleihe. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien ist ausgeschlossen. Der Gegenwert der Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags wird unter dem Nennbetrag liegen. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien der Linde PLC am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs der Aktie, die der Aktienanleihe zugrunde liegt (Basiswert), an der maßgeblichen Börse am Bewertungstag (Referenzpreis) null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Risikobeschreibung

Stand: 04.03.2020

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion