DZ BANK – RWE: Strom wird auch weiterhin fließen

Ohne elektrische Energie geht nichts. Auch wenn niemand weiß, wie sich die Weltwirtschaft in den nächsten Wochen, Monaten und darüber hinaus entwickeln wird, das Geschäftsmodell von RWE steht durch die Corona-Krise nicht zur Disposition.

Sichere und zuverlässige Stromversorgung Es gibt Bereiche, die auch in der aktuellen Corona-Panik nahezu reibungslos funktionieren. Dazu gehört die Versorgung mit elektrischer Energie. Wir sehen keinen Grund dafür, dass sich das ändert. Das gilt auch für mögliche konjunkturelle Schwächephasen. Zwar kann dann der Bedarf sinken, grundsätzlich geht aber nichts ohne Strom. Energieversorger gelten daher am Aktienmarkt grundsätzlich als defensive Werte. Ihr Geschäft zeichnet sich zwar nicht durch hohe Wachstumsraten aus, dafür ist es jedoch vergleichsweise sicher und stabil. Trotzdem können die Kurse in einer Gesamtmarktschwäche unter Druck geraten, wie auch die jüngste Entwicklung bei RWE zeigt. Hier bestehen unserer Ansicht nach in der aktuellen Marktsituation daher weitere Kursrisiken. Langfristig sehen wir jedoch Chancen für Anleger. Der deutsche Versorger gehört zu den größten Branchenvertretern in Europa. Neben konventionellen Energiequellen wie Braun- und Steinkohle, Gas sowie Uran spielen die Erneuerbaren Energien eine immer größere Rolle. Die Kombination von flexiblen konventionellen Kraftwerken mit neuen Windparks, Solaranlagen und Wasserkraftwerken ermöglicht eine sichere und zuverlässige Stromversorgung. Wachstumstreiber Erneuerbare Energien Nach der Neuausrichtung in den vergangenen Jahren sehen wir Chancen in der Fokussierung auf die Stromproduktion. Neben der regionalen Stärke in Deutschland ist der Konzern zudem in weiteren Märkten aktiv, vor allem in Nordamerika, in denen mehrere Wind- und Solarparks betrieben werden. Insgesamt umfasst das Konzernportfolio an Erneuerbaren Energien eine Kapazität von 9 Gigawatt. Vorteilhaft bewerten wir vor allem, dass sich diese Aktivitäten durch ein stabiles Ertragsprofil auszeichnen. Rund 70% der Einnahmen stammen aus festen und regulierten Abnahmeverträgen. Im Bereich der Erneuerbaren Energien sollen daher weitere Investitionen folgen, um dieses zukunftsträchtige Geschäftsfeld konsequent auszubauen. Um das Vorhaben umzusetzen, verfügt der Konzern über eine gute operative Basis. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien erwarten wir weitere Ergebnissteigerungen. Darüber hinaus bewerten wir die zu niedrigen Preisen langfristig abgesicherten CO2-Verschmutzungsrechte positiv. Versorgungsengpässe im Zuge der Energiewende und eine höhere Auslastung von Gaskraftwerken im Zuge des Kohleausstiegs sind weitere Gründe für unsere Zuversicht. RWE ist im Bereich „Supply & Trading“ unter anderem auf den Energiehandel, Großkundenlösungen, die Optimierung von Kraftwerkseinsätzen und die Vermarktung von Gasspeicher-Kapazitäten aktiv, wobei letztere ein wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit mit Erdgas sind. Darüber hinaus schafft die getroffene Entschädigungslösung beim Kohleausstieg Planungssicherheit, was unseres Erachtens vorteilhaft für die Einschätzung der geschäftlichen Perspektiven ist. Neben den aktuellen Konjunkturrisiken ist RWE langfristig von den regulatorischen Entwicklungen abhängig, die, wie die Vergangenheit gezeigt hat, zu geschäftlichen Einschnitten führen können. Produktidee: Bonus-Zertifikat mit Cap auf RWE AG Als alternative Anlagemöglichkeit zu einer Direktanlage in der Aktie stehen Anlegern verschiedene Zertifikate mit dem Basiswert RWE AG St. zur Verfügung, z.B. Bonuszertifikate. Klassische Bonuszertifikate sind je nach Laufzeit und in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Merkmalen des zugrunde liegenden Basiswertes mit einer spezifischen Barriere und einem anfangs festgelegten Bonusbetrag ausgestattet. Anleger haben die Chance auf Auszahlung mindestens eines festen Bonusbetrages am Laufzeitende, wenn der Basiswert während der Laufzeit des Zertifikates eine anfangs festgelegte Kursschwelle, die sogenannte Barriere, niemals berührt oder unterschreitet. Das bedeutet, dass Anleger am Ende der Laufzeit auch dann mindestens den Bonusbetrag ausbezahlt bekommen können, wenn der Basiswert während der Laufzeit des Zertifikates eine leicht negative Wertentwicklung aufweist. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Barriere nicht berührt oder unterschritten wurde. Wird diese Barriere während der Laufzeit jedoch einmal berührt oder unterschritten, tragen Anleger mit dem Bonuszertifikat Verlustrisiken, die mit einer Direktinvestition in den zugrunde liegenden Basiswert vergleichbar sind. Ansprüche aus dem zugrundeliegenden Basiswert (im Fall einer Aktie: z.B. Stimmrechte, Dividenden) stehen dem Anleger nicht zu. Während der Laufzeit erhält der Anleger keine Zinsen oder sonstigen Erträge. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Bonuszertifikat eignet sich somit für Anleger, die in erster Linie eine Seitwärtsbewegung des zugrundeliegenden Basiswertes erwarten, eine positive Rendite anstreben und in der Lage sind, etwaige Verlustrisiken zu tragen. Bei Bonuszertifikaten mit Cap liegt der Unterschied zu klassischen Bonuszertifikaten darin, dass der Rückzahlungsbetrag nach oben hin auf den Bonusbetrag, der auch Höchstbetrag genannt wird, begrenzt ist. D.h. eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den Cap (obere Preisgrenze) hinaus erfolgt nicht. Anleger, die davon ausgehen, dass die Aktie der RWE AG St. während der Beobachtungstage (16.03.2020 bis 18.12.2020) immer über der Barriere von 13,00 Euro liegen wird, können mit dem DZ BANK Bonuszertifikat mit Cap auf ein solches Szenario setzen: Das Bonuszertifikat mit Cap zahlt am Ende der Laufzeit (28.12.2020) einen Bonusbetrag in Höhe von 26,00 Euro, sofern die Aktie der RWE AG St. während der Beobachtungstage (16.03.2020 bis 18.12.2020) immer über der Barriere von 13,00 Euro notiert. Steigt der Kurs der RWE-Aktie über den Cap (obere Preisgrenze) von 26,00 Euro hinaus, so partizipiert der Anleger des Zertifikats daran nicht. Notiert die Aktie der RWE AG St. an mindestens einem Zeitpunkt während der Beobachtungstage (16.03.2020 bis 18.12.2020) auf oder unter der Barriere von 13,00 Euro, erhält der Anleger am Laufzeitende eine Rückzahlung, deren Höhe vom Schlusskurs der Aktie der RWE AG St. am 18.12.2020 (Referenzpreis) abhängt. Der Rückzahlungsbetrag in Euro entspricht dem Referenzpreis unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 1,00. Die Rückzahlung ist auf den Höchstbetrag von 26,00 Euro begrenzt. Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung der RWE-Aktie über den Cap (obere Preisgrenze) von 26,00 Euro hinaus erfolgt nicht. Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs der RWE-Aktie am 18.12.2020 null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent des Zertifikats ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Bonus Cap 13 2020/12: Basiswert RWE DFC32C Quelle: DZ BANK: Geld 20.03. 14:39:54, Brief 20.03. 14:39:54 21,74 EUR 21,76 EUR 1,49% Basiswertkurs: 21,840 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 14:25:28 Bonus-Schwelle / Bonuslevel 26,00 EUR Bonuszahlung 26,00 EUR Barriere 13,00 EUR Abstand zur Barriere in % 40,20% Barriere gebrochen Nein Bonusrenditechance in % p.a. 26,64% p.a.

