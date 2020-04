DZ Bank senkt Adidas auf 'Halten' und fairen Wert auf 195 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas nach dem gestoppten Aktienrückkaufprogramm von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 210 auf 195 Euro gesenkt. Aufgrund der zunehmenden Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise habe die Risikokomponente in seinem Bewertungsmodell für den Sportartikelkonzern erhöht, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2021 rechnet er aber mit sehr deutlichen Nachholeffekten./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 10:41 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 10:51 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.