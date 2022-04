DZ Bank senkt fairen Wert für BASF auf 74 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach Eckdaten für das erste Quartal von 78 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chemiekonzern habe stark abgeschnitten, doch der Aktienkurs leide unter Diskussion um erweiterte Sanktionen gegen Russland, vor allem in Bezug auf einen Erdgasstopp, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses "Worst-Case-Szenario" habe er nicht in seine Gewinnschätzungen übernommen. Er berücksichtige aber das Russland-Risiko von Wintershall Dea mit einem Bewertungsabschlag./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 13:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 13:41 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.