DZ Bank senkt fairen Wert für Bertrandt auf 55 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von Bertrandt nach Zahlen von 58 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz einer Stagnation im ersten Geschäftsquartal habe der Ingenieurdienstleister seine Jahresprognose bestätigt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Punzet reduzierte gleichwohl seine Schätzungen und begründete dies letztlich mit dem hohen Maß an Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung in der Autoindustrie./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 09:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 10:01 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.