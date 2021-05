DZ Bank senkt fairen Wert für Bilfinger auf 36 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bilfinger nach Zahlen zum ersten Quartal von 37 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Industriedienstleister habe insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Es zeige sich, dass die umfangreiche Restrukturierung der vergangenen Jahre zu greifen beginne. Zudem verspüre das Unternehmen eine Belebung in seinen Märkten und sollte auch vom höheren Ölpreisniveau profitieren können./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 15:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 15:35 / MESZ

