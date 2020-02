DZ Bank senkt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Quartal von 110,70 auf 107,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Kürten beurteilte das Auftaktquartal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als solide und im Rahmen seiner Schätzungen. Sehr stark habe sich der Bereich Mikrochirurgie mit neuen Produktlinien entwickelt. Das größte Risiko für die Margenprognosen des Medizintechnikkonzerns sieht er im Ausbruch des Coronavirus in China./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 14:14 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 14:19 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.