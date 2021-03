DZ Bank senkt fairen Wert für Credit Suisse - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Credit Suisse von 14,90 auf 13,40 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Damit reagierte der Analyst Timo Dums in einer am Montag vorliegenden Studie auf die gemeldete Belastung durch Verluste bei einem US-Hedgefonds. "Die Kursbelastung wird unseres Erachtens anhalten, bis abschätzbar ist wie hoch die Belastung des nächsten Quartalsergebnisses ausfällt", so der Experte. Eine positive Neubewertung rücke in weite Ferne./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 12:14 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 12:21 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.