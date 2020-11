DZ Bank senkt fairen Wert für Deutz auf 6 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz angesichts aufgeschobener Mittelfristziele von 6,30 auf 6,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. 2021 du?rfte für den Motorenhersteller vor allem im ersten Halbjahr herausfordernd werden, während sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte entspannen sollte, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2022 erwartet er dann signifikant positive Gewinneffekte (Ebit). So dürften sich die Volumina deutlich erholen, zudem rechnet der Experte mit Einsparungen bei den Personalkosten./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 15:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 15:16 / MEZ

