DZ Bank senkt fairen Wert für Fresenius auf 40,30 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius SE von 50,30 auf 40,30 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen sei eine tragende Säule des Gesundheitssystems sowohl in Deutschland als auch in Spanien, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihm dürfte somit im Falle einer weiteren Corona-Eskalation in beiden Ländern größtmögliche finanzielle Unterstützung und Absicherung zukommen. Zusätzlich zeichne sich derzeit eine Knappheit bei Notfallmedikamenten ab, auf deren Herstellung die Infusionstochter Kabi spezialisiert sei./kro/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 07:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 07:21 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.