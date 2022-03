DZ Bank senkt fairen Wert für Fuchs Petrolub auf 43 Euro - Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs Petrolub von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Krieg in der Ukraine werde mit den damit verbundenen Sanktionen, negativen Konjunktur- und Inflationseffekten zumindest auf kurze Sicht nicht folgenlos für den Schmierstoffhersteller bleiben, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere eine höhere berücksichtigte Marktrisikoprämie in seinem Bewertungsmodell./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 15:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 15:36 / MEZ

