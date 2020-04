DZ Bank senkt fairen Wert für Gea Group auf 16 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea Group von 23 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Anlagenbauer werde die Virus-Krise verspätet zu spüren bekommen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Pandemie gefährde den noch ausstehenden Ausblick auf das laufende Jahr und die negativen Effekte der Krise seien noch nicht ausreichend in den Markterwartungen berücksichtigt./la/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 16:40 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 16:44 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.