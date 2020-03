DZ Bank senkt fairen Wert für HeidelbergCement - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von HeidelbergCement von 75 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. In einem globalen Rezessionsszenario wäre der Baustoffkonzern ingesamt gut aufgestellt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung liege inzwischen deutlich unter dem historischen Schnitt./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 10:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2020 / 10:53 / MEZ

