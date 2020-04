DZ Bank senkt fairen Wert für Krones auf 49 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones von 72 auf 49 Euro gekappt, die Einstufung aber trotz der Belastungen durch die Corona-Krise auf "Halten" belassen. Das strukturelle Wachstum des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen bleibe intakt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht von Nachholeffekten in den kommenden Jahren aus und lobte die solide Bilanz des Unternehmens./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 16:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 16:29 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.