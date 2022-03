DZ Bank senkt fairen Wert für KWS Saat auf 77 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 83 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die russische Invasion in die Ukraine habe den Saatguthersteller gezwungen, seine unlängst angehobenen Geschäftsjahresziele deutlich zu verringern, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne angesichts der erreichten Eskalationsstufe und der absehbaren Infrastrukturschäden damit, dass neben dem Geschäftsjahr 2021/22 auch das darauffolgende Jahr negativ betroffen sein werde./ck/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 10:28 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 10:35 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.