DZ Bank senkt fairen Wert für Lufthansa auf 5 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach vorläufigen Zahlen und einer Mitteilung über Verhandlungen zu direkten Staatsbeteiligungen von 6,50 auf 5,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Jahresstart sei wegen Covid-19 erwartungsgemäß schwach ausgefallen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Lage bleibe angespannt und in den nächsten Wochen sei aus diversen Gründen mit einem hohen Liquiditätsabfluss zu rechnen./kro/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 14:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 14:28 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.