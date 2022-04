DZ Bank senkt fairen Wert für Puma SE auf 74 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma SE nach Quartalszahlen von 93 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Angesichts zunehmender globaler Unsicherheiten habe der Sportartikelhersteller trotz des überraschend guten Jahresstarts in den Regionen Amerika und Emea (Europa, Naher Osten und Afrika) die Jahresziele nicht angehoben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der gesenkte faire Wert für die Aktie gehe primär auf die gestiegene Risikokomponente zurück./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 15:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 15:30 / MEZ

