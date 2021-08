DZ Bank senkt fairen Wert für Rheinmetall auf 110 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit seiner neuen Struktur sei der Autozulieferer und Rüstungskonzern wieder stark auf Kurs, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das dritte Quartal rechnet er mit einem leicht steigenden Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Für das vierte Quartal erwartet er einen Verkauf des Kolbengeschäfts. Erstmals beinhalteten seine Schätzungen aber auch einen zehnprozentigen "ESG"-Abschlag (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), da weniger Investoren in Verteidigung investieren dürften./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2021 / 03:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2021 / 07:13 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.