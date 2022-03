DZ Bank senkt fairen Wert für Schaeffler auf 7 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler nach Zahlen von 9 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer habe angesichts des Krieges in der Ukraine seinen konservativen Ausblick ausgesetzt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Direkt dürfte Schaeffler zwar von dem Krieg kaum beeinflusst werden, indirekte Folgen seien jedoch steigende Kosten und geringere Verfügbarkeit von Rohstoffen, Energie und Logistikdienstleistungen./ck/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 09:43 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 09:56 / MEZ

