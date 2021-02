DZ Bank senkt fairen Wert für Symrise auf 90 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach vorläufigen Zahlen für 2020 von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die aus dem Vorjahr bekannten Pandemie-Effekte du?rften sich in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres fortsetzen und das Wachstum des Herstellers von Duftstoffen und Aromen dämpfen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könnten steigende Rohstoffpreise die Profitabilität negativ beeinflussen./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 13:51 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 14:06 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.