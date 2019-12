DZ Bank senkt Qiagen auf 'Halten' und fairen Wert auf 30 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Qiagen aufgrund der beendeten Übernahmegespräche mit potenziellen Kaufinteressenten von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 45 auf 30 Euro gesenkt. Zudem wurde die Aktie von der Empfehlungsliste "Equity Ideas" gestrichen. Die Entscheidung des Vorstands, nun doch eigenständig bleiben zu wollen, habe ihn überrascht, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine bisherige Kaufempfehlung habe ausschließlich auf dem Übernahmeszenario basiert, das nun zumindest kurzfristig unwahrscheinlicher geworden sei. Der Experte glaubt jedoch, dass die Bieter weiterhin interessiert seien und auch ohne Zustimmung der Qiagen-Entscheidungsträger "irgendwann in der Zukunft ein Angebot für Qiagen abgeben könnten"./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2019 / 10:06 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2019 / 10:12 / MEZ

