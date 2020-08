DZ Bank senkt Siemens Healthineers auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens Healthineers nach Zahlen, Ausblick und einem angekündigten Zukauf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 47 auf 44 Euro gesenkt. Während die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und der Ausblick in etwa den Erwartungen entsprochen hätten, habe die Bekanntgabe der Übernahme von Varian Medical überrascht, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Medizintechnik-Hersteller kaufe sich "für einen stolzen Preis" wieder in ein Segment ein, das er vor Jahren aufgegeben habe. Zwar seien die Wachstumsperspektiven interessant, doch stehe ihnen der hohe Kaufpreis und die Verwässerung der Aktien der Altaktionäre gegenüber./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 11:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 12:01 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.