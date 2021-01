DZ BANK – SIXT: Transporter für den Internetboom

Werbung

SIXT hat den Vorstand um das Ressort Van & Truck erweitert. Das Unternehmen will damit seine internationale Wachstumsstrategie beschleunigen. Im Visier hat es dabei das große Marktpotenzial im Vermietungsgeschäft von Nutzfahrzeugen und kleinen Lkws.

Großes Marktpotenzial Die Vermietung von Nutzfahrzeugen und kleinen Lkws unter 7,5 Tonnen ist für SIXT nicht neu. Dieses Geschäft wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Man konnte sich damit auf diesem Gebiet als einer der führenden Anbieter im deutschsprachigen Raum etablieren. Nun will der Konzern verstärkt das Gaspedal durchtreten, um langfristig ebenfalls eine marktführende Stellung in Europa zu erreichen, aber auch um mittelfristig relevante Marktanteile in den USA zu erobern. Das Kalkül dahinter ist unserer Einschätzung nach nicht von der Hand zu weisen. SIXT erwartet aufgrund des boomenden Onlinehandels eine weiterhin steigende Nachfrage nach Nutzfahrzeug-Anmietungen zur Paketauslieferung. Allein für die USA und Europa schätzt die Gesellschaft die Marktgröße im Vermietungsgeschäft für entsprechende Transporter auf mehr als 10 Mrd. US-Dollar. Nutzfahrzeuge zu mieten statt zu kaufen, erhöht für Logistiker die Flexibilität. Um diese maximal zu ermöglichen, setzt SIXT hier ebenfalls auf eine konsequente Digitalisierung des Angebots und hat sich eine entsprechende Infrastruktur (Plattform, Fahrzeugvernetzung, Telematik) aufgebaut. Das ist unserer Ansicht nach ein Wettbewerbsvorteil. Der Erfolg im Van- und Lkw-Geschäft in den vergangenen Jahren unterstreicht aus unserer Sicht das weltweite Potenzial für diesen Geschäftsbereich. SIXT dürfte mit dem Ausbau dieser Sparte positive Skaleneffekte (u.a. Kosten, Auslastung) erzielen und sich damit zunehmend Wettbewerbsvorteile in dem bisher stark fragmentierten Markt erarbeiten. Langfristig bestens positioniert Der Bereich Van & Truck hat sich zudem während der Corona-Krise als umsatzstarke und stabile Konstante im gesamten Portfolio des Mobilitätsdienstleisters bewährt, der zu den international führenden Anbietern der Branche gehört. Bekannt ist er insbesondere für seine Pkw-Flotte, die er in der Kundschaft über verschiedene Kanäle zur Verfügung stellt. Dazu gehören die klassische Autovermietung (SIXT rent), Carsharing (SIXT share), Fahrdienste (SIXT ride) und Auto-Abos (SIXT+). Die verschiedenen Dienste hat der Konzern zu einem integrierten Mobilitätsangebot verknüpft und damit unserer Einschätzung nach eine sinnvolle Strategie gefahren. Um den Kundenkomfort zu erhöhen und den Zugang zu den Dienstleistungen zu erleichtern, können sämtliche Angebote über eine einzige App gebucht werden. In dieser werden zudem Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. Über die digitale Mobilitätsplattform SIXT ONE werden bereits rund 40% der Konzernumsätze erzielt. Die Corona-Krise hat jedoch gerade das Pkw-Geschäft beeinträchtigt, beispielsweise durch Reise- und Mobilitätsbeschränkungen. Im Schlussquartal 2020 gehen wir konzernweit erneut von Verlusten aus. SIXT selbst prognostiziert für das Gesamtjahr einen Vorsteuerverlust von 70 bis 95 Mio. Euro (Vorjahr: +308 Mio. Euro). Und auch in den nächsten Monaten erwarten wir ein anhaltend schwieriges Umfeld für das Pkw-Vermietungsgeschäft. Trotz der angelaufenen Impfkampagnen in vielen Ländern sehen wir gegenwärtig keine schnelle Erholung. Die längerfristigen Perspektiven bleiben jedoch vielversprechend. SIXT besitzt langjährige Erfahrungen und eine große Expertise im Vermietungsgeschäft. Der Konzern hat sich u.a. mit seiner konsequenten Kundenorientierung, maßgeschneiderten Lösungen für den Mobilitätsbedarf von Geschäfts- und Privatkunden sowie einer starken Technologiekompetenz einen Namen gemacht. Mit eigenen Vermietstationen, aber auch durch die Zusammenarbeit mit leistungsstarken Franchisenehmern und Kooperationspartnern hat man sich zudem eine starke Marktposition in rund 110 Ländern aufgebaut. Damit hat das Unternehmen eine solide Basis für die Wachstumsambitionen, wie derzeit im Van- und Lkw-Bereich. Als grundsätzliche Risiken sehen wir u.a. den zyklischen Charakter des Geschäfts, nachteilige Entwicklungen bei den Restwerten in der Fahrzeugflotte und einen stark ausgeprägten Preiskampf in der Branche. Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf SIXT Eine interessante Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine breite Auswahl an entsprechenden Produkten der DZ BANK auf den Basiswert SIXT SE (Stammaktien) zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 24.09.2021 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 18% zum Kurs der Aktie der SIXT SE (Stammaktien) notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 90,00 EUR begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der SIXT SE an der Börse XETRA Frankfurt am 17.09.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 90,00 EUR.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.09.2021 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert SIXT SE (Stammaktien) am 17.09.2021 auf oder über 90,00 EUR liegen wird. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 22.01.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Discount 90 2021/09: Basiswert Sixt DFT5Y6 Quelle: DZ BANK: Geld 22.01. 17:12:09, Brief 22.01. 17:12:09 84,42 EUR 84,52 EUR -0,64% Basiswertkurs: 102,80 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 16:46:57 Max Rendite 6,42% Max Rendite in % p.a. 9,71% p.a. Discount in % 17,73% Cap 90,00 EUR Abstand zum Cap in % -12,45% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DFT5Y6 (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DFT5Y6 (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender), Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Maximilian Wirsching, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2021

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main