DZ BANK – Symrise: Wohlfühl-Momente bald im DAX?

Noch befindet sich Symrise im MDAX. Die Chancen, im September in den auf 40 Titel erweiterten DAX aufzusteigen, stehen jedoch gut. Das Unternehmen, welches mit seinen Produkten auf Wohlfühl-Momente setzt, überzeugt zudem mit einem robusten und aussichtsreichen Geschäftsmodell.

Starker Jahresauftakt Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen hat bei Weitem nicht einen so großen Bekanntheitsgrad wie die Produzenten von Nahrungsmitteln, Getränken, Kosmetik- und Körperpflegeprodukten. Der Konzern selbst schätzt jedoch, dass der Verbraucher im Schnitt täglich 20- bis 30-mal mit seinen Erzeugnissen in Berührung kommt. Denn das Sortiment besteht aus mehr als 30.000 Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionellen Inhaltsstoffen. Sie werden weltweit von mehr als 6.000 Kunden verwendet. Der Abnehmerkreis umfasst vor allem Parfüm-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die Pharmaindustrie sowie Produzenten von Heimtiernahrung und Nahrungsergänzungsmitteln. Sie setzen auf die Stoffe und Lösungen von Symrise, weil sie damit ihre eigenen Erzeugnisse um genussvolle Facetten bereichern und dadurch ihre Attraktivität steigern können. Symrise selbst spricht von Wohlfühl-Momenten. Die in der Regel in Alltagsprodukten verwendeten Duft-, Aroma- und anderen Inhaltsstoffe sind oft ein wichtiges Kaufkriterium für die Verbraucher. Dafür machen sie aber nur einen geringen Teil der Herstellungskosten aus. Das reduziert den Druck bei den Symrise-Kunden, an dieser Stelle Einsparungen vorzunehmen. Das ist ein Grund für das robuste Geschäftsmodell, welches seine Stärken auch 2020 gezeigt hat. Symrise hatte den Umsatz mit einer für uns soliden organischen Wachstumsrate von 2,7% auf 3,52 Mrd. Euro gesteigert. Gleichzeitig konnten die Gewinn- und Rentabilitätskennziffern verbessert werden. Positiv bewerten wir u.a. die im Vergleich zum Vorjahr von 20,6% auf 21,1% ausgeweitete EBITDA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen). Der erfolgreiche Ergebnistrend setzte sich zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres fort. Das Unternehmen verzeichnete nach unserer Einschätzung einen überraschend starken Jahresauftakt. Sämtliche Konzernsegmente zeigten demnach trotz der anhaltenden corona-induzierten Belastungsfaktoren ein hohes organisches Wachstum. Das führte konzernweit zu einem organischen Umsatzplus von 10,5%. Klammert man negative Währungseffekte aus, legten die Einnahmen um 3,5% zu. Robustes Geschäftsmodell mit Wachstumspotenzial Symrise zeigte sich zudem zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. Der Vorstand strebt für 2021 ein organisches Umsatzwachstum von 5% bis 7% an. Damit würde der Konzern erneut deutlich schneller wachsen als der relevante Markt für Duft- und Aromastoffe. Eine Stärke sehen wir in dem diversifizierten und sich in den einzelnen Produktgruppen ergänzenden Portfolio sowie der umfangreichen Kundenbasis. Dadurch wurde auch in einem herausfordernden Marktumfeld wie in den vergangenen Monaten der robuste Charakter des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Das Geschäft hat unserer Einschätzung nach zudem Zukunft. Weltweit steigen die Kaufkraft und die Zahl der Konsumenten. Das führt grundsätzlich zu einer steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln, Getränken, Parfüm, Kosmetik und Tiernahrung. Symrise adressiert mit seinem Angebot über diese Grundbedürfnisse hinaus zudem Megatrends wie Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Wohlbefinden sowie Schönheit und Pflege. Perspektivisch sehen wir deshalb die führende Marktposition sowie die aussichtsreichen Wachstumschancen als Katalysatoren für einen anhaltend positiven Ergebnistrend. Symrise selbst bestätigte in diesem Zusammenhang zuletzt die mittelfristigen Ziele. Bis 2025 soll der Jahresumsatz auf 5,5 bis 6 Mrd. Euro klettern. Das setzt ein durchschnittliches jährliches organisches Wachstum von 5% bis 7% sowie weitere ergänzende Akquisitionen voraus. Das eigene Angebotsspektrum wurde bereits in der Vergangenheit im Rahmen der strategischen Wachstumsambitionen immer wieder durch Zukäufe ergänzt. Zuletzt hatte der Konzern die im November 2020 angekündigte Übernahme des Duftgeschäfts von der US-Firma Sensient Technologies abgeschlossen. Damit baute er seine führende Position als Anbieter von Duftstoffen für die Anwendung in Körperpflege- und Haushaltsprodukten aus. Potenzielle Belastungsfaktoren für die Geschäftsentwicklung sehen wir in steigenden Rohstoffkosten und ungünstigen Wechselkursen. Weil Symrise bei seiner Wachstumsstrategie auch auf die externe Komponente Akquisitionen setzt, gehen damit die in diesem Zusammenhang vorhandenen Risiken einher (u.a. Finanzierung, Integration, Synergien). Ferner sind in der Aktie unserer Einschätzung nach die positiven Geschäftserwartungen bereits eingepreist, was sich in relativ hohen Bewertungskennziffern niederschlägt. Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Symrise Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Symrise AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 25.03.2022 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 8% zum Kurs der Aktie der Symrise AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 110,00 Euro begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Liegt der Schlusskurs der Symrise AG an der Börse Xetra Frankfurt am 18.03.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 110,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.03.2022 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Symrise AG am 18.03.2022 auf oder über 110,00 Euro liegen wird. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 04.06.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

