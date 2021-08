DZ Bank verdient im Halbjahr so viel wie noch nie

Frankfurt (Reuters) - Die DZ Bank ist besser durch die Corona-Krise gesteuert als erwartet.

Die Finanzgruppe, zu der auch die Versicherung R&V, die Immobilienbank DZ Hyp und die Fondsgesellschaft Union Investment gehören, verdiente im ersten Halbjahr vor Steuern mit 1,8 Milliarden Euro mehr als drei Mal so viel wie vor einem Jahr, wie die DZ Bank am Montag in Frankfurt mitteilte. So viel hatte das genossenschaftliche Spitzeninstitut in einem Halbjahr noch nie verdient.

Die DZ Bank profitierte vor allem von einer stärkeren Nachfrage nach Fonds bei der Tochter Union Investment und einer guten Entwicklung an den Kapitalmärkten. Dadurch habe es positive Bewertungseffekte beim Spezialfinanzierer DVB Bank sowie im Staatsanleihenportfolio gegeben. Außerdem löste die DZ Bank bereits gebildete Risikovorsorge für faule Kredite auf. Bei anderen Banken zeigte sich ein ähnlicher Trend: Sie hatten 2020 in ihren Bilanzen hohe Risikovorsorge gebildet, um Kreditausfälle in Folge der Corona-Krise abzufedern. Diese waren dann aber doch niedriger als erwartet.

Für das Gesamtjahr erwartet die DZ Bank ein Ergebnis von deutlich mehr als zwei Milliarden Euro, wie Co-Chef Cornelius Riese sagte. "Wir sind zuversichtlich, unseren Wachstumspfad, wenn auch mit nachlassender Dynamik, im laufenden Geschäftsjahr fortzuführen." 2020 war das Vorsteuerergebnis um 45 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro eingebrochen.