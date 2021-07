DZ BANK – Walt Disney: Superhelden im Streaming-Abo

Werbung

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney hat in dem wachstumsträchtigen Streaming-Geschäft Fuß gefasst. Jetzt zieht er sämtliche Register, um in diesem lukrativen Markt seine Stellung zu festigen und auszubauen.

Parks haben wieder geöffnet Wer kennt sie nicht, die Serien und Filme aus dem Hause Disney: Micky Mouse, Star Wars und Marvel’s Avengers sind nur drei Beispiele von vielen, mit denen der US-Konzern seit Jahrzehnten Groß und Klein erfreut. Dabei sorgt er nicht nur im Wohnzimmer oder Kino für Unterhaltung. Die Amerikaner haben ein Geschäftsmodell, das auf mehreren Säulen fußt. Nach der strategischen Neuordnung der Konzernaktivitäten, die zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (bis Ende September) wirksam wurde, zeigen sich dabei aktuell Stärken und Schwächen der einzelnen Bereiche. Das Geschäftsfeld „Parks, Experiences and Products“, zu dem die Bewirtschaftung von Freizeitparks sowie die Kreuzfahrtaktivitäten gehören, litt in den vergangenen Monaten unter der Corona-Krise. Aufgrund der Schutzmaßnahmen lag das Geschäft in diesem Segment brach. Dies schlug sich in deutlichen Ergebnisrückgängen nieder. Aktuell sind jedoch sämtliche Themenparks wieder geöffnet, sodass wir vor dem Hintergrund der Sommer- und Feriensaison mit einer Belebung des Geschäfts in dieser Firmensparte rechnen. Allerdings sehen wir nach wie vor das Risiko weiteren Gegenwinds, indem die Kapazitäten nicht voll ausgeschöpft werden und weniger Besucher gezählt werden. Gleiches gilt für das Kinogeschäft. Streaming-Geschäft wächst Allerdings zeigt der Konzern mit den jüngsten sowie den strategischen Weichenstellungen der vergangenen Jahre (u.a. Übernahme von 21st Century Fox), dass der Fokus künftig auf einem anderen Gebiet liegt. Hierbei sind insbesondere die eigenen Streaming-Angebote (Disney+, Hulu, ESPN+) zu nennen, mit denen man seit einiger Zeit erfolgreich auf dem Markt tätig ist. Disney punktet hier mit steigenden Nutzerzahlen. Im ersten Halbjahr zählte der Konzern insgesamt 159 Mio. Abos (davon Disney+ 103,6 Mio.) und damit 116% mehr als vor einem Jahr mit knapp 74 Mio. Verträgen. Wir sehen das Potenzial als längst nicht ausgeschöpft an und rechnen mit einem anhaltenden dynamischen Wachstum in diesem Bereich. Erklärtes Ziel von Disney sind 300 bis 350 Mio. Abos bis 2024. Das Vorhaben erscheint uns realistisch. Allerdings besteht das Risiko, dass der Markt dieses Ziel als nicht erreichbar ansieht, wenn die Steigerungsraten bei den Nutzerzahlen in den nächsten Monaten hinter der anvisierten Dynamik zurückbleiben. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres erwies sich das Streaming-Geschäft, welches zur Sparte Media and Entertainment Distribution gehört, bereits als stützende Säule auf der Einnahmenseite. Gleichzeitig sanken in dieser als Direct-to-Consumer (DTC) bezeichneten Einheit die Verluste, was sich positiv in den Konzerngewinnen niederschlug. Allerdings sind in diesem Bereich die Ausgaben für die Produktion von Inhalten (Filme, Serien usw.), den Einkauf von Rechten (u.a. Sport) sowie die Kosten für Marketing und den Ausbau der technischen Infrastruktur derzeit hoch. Durch diesen forcierten Ausbau des Geschäfts und die dazu nötigen Investitionen dürfte das Gewinnwachstum auch weiterhin gebremst werden. Mittel- bis langfristig sollten sich diese Anstrengungen jedoch auszahlen, indem die strategisch sinnvollen Weichenstellungen zu nachhaltig anziehenden Profiten führen. Wir erwarten dabei mit zunehmenden Fortschritten und weiterhin steigenden Nutzerzahlen positive Skaleneffekte, die die Rentabilität erhöhen sollten. Positiv bewerten wir außerdem, dass der Konzern im Mediensektor unserer Einschätzung nach das attraktivste Portfolio an Inhalten und Charakteren aufweist. Als zielführend erachten wir zudem den mit der Neuorganisation gemachten Schritt, nun in erster Linie neue Inhalte für die eigenen Streaming-Angebote zu entwickeln. Damit wird Disney künftig nicht mehr in erster Linie darauf abzielen, Erfolgshits fürs Kino, sondern vielmehr für die eigenen Streaming-Aktivitäten zu produzieren. Damit folgt man dem Branchentrend, wonach das schlecht planbare und vom Erfolg der Filme stark abhängige Kinogeschäft als Auslaufmodell gilt und künftig nur noch eine untergeordnete Rolle spielen wird. Dabei erachten wir die Expertise von Disney im Bereich Film- und Serienproduktion sowie das Know-how in der Vermarktung als Wettbewerbsvorteil. Gleichwohl ist der Markt hart umkämpft und es gibt starke Mitbewerber, woraus ein potenzielles Preisdruckrisiko resultiert. Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Walt Disney Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Walt Disney Co zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 23.12.2022 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 14% zum Kurs der Aktie der Walt Disney Co notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 180,00 USD begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der Walt Disney Co an der Börse NYSE New York am 16.12.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Euro-Gegenwert des Höchstbetrags von 180,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Euro-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Das Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 23.12.2022 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Walt Disney Co am 16.12.2022 auf oder über 180,00 USD liegen wird. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 16.07.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Discount 180 2022/12: Basiswert The Walt Disney Co. DV1SD7 Quelle: DZ BANK: Geld 16.07. 16:50:36, Brief 16.07. 16:50:36 133,51 EUR 133,54 EUR -0,37% Basiswertkurs: 182,09 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 16:35:28 Max Rendite 14,31% Max Rendite in % p.a. 9,74% p.a. Discount in % 13,52% Cap 180,00 USD Abstand zum Cap in % -1,15% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

