E-Commerce auf südkoreanisch? Warum nicht die Coupang-Aktie mit starkem Wachstum!

Die Coupang-Aktie ist womöglich eine attraktive Chance, um vom wachsenden Markt des E-Commerce in Südkorea zu profitieren. Vielleicht ein wenig Kontext zu Südkorea: Hierbei handelt es sich um den Markt, der mit Blick auf den Onlinehandel die weiteste Durchdringung besitzt. Grundsätzlich daher ziemlich attraktiv.

Die Coupang-Aktie könnte auch qualitativ eine besondere Chance darstellen. Immerhin setzt das Management auf eine starke Qualität und die Möglichkeit, auch im Quick-Commerce zu punkten. Bestellungen, die bis Mitternacht eingehen, sind bis morgens ausgeliefert.

Jetzt hat der südkoreanische Konzern jedenfalls ein frisches Quartalszahlenwerk veröffentlicht. Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren dazu wissen müssen.

Coupang-Aktie: Q2-Zahlen im Blick!

Wie wir mit Blick auf die Coupang-Aktie feststellen können, hielt das Wachstum im zweiten Quartal definitiv an. Der südkoreanische Konzern steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 71 % auf 4,478 Mrd. US-Dollar. Definitiv ein solides Wachstum auf einem absolut hohen Niveau. Selbst im Milliardenbereich konnte der E-Commerce-Akteur den Umsatz noch deutlich zweistellig steigern. Wobei währungsbereinigt das Wachstum bei 57 % gelegen hat. Trotzdem ist das überaus solide.

Mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 658,5 Mio. US-Dollar gibt das Management grundsätzlich einen leichten Vorgeschmack, was bei der Coupang-Aktie ergebnisseitig möglich sein könnte. Immerhin ein Plus im Jahresvergleich von ca. 50 %. Allerdings bleibt unterm Strich ein Nettoverlust in Höhe von 518,6 Mio. US-Dollar stehen, der sich im Jahresvergleich ca. verfünffacht hat.

Ergebnisseitig mag das Zahlenwerk der Coupang-Aktie daher nicht der Hit gewesen sein. Jedoch ist es das Umsatzwachstum, das im Moment noch die wichtigere Basis der Erfolgsgeschichte sein könnte. Wobei zumindest das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mit einem Verlust von 114 Mio. US-Dollar im Rahmen bleibt.

E-Commerce-Akteur mit einer interessanten Bewertung

Die Coupang-Aktie präsentiert daher ein absolut solides Wachstum. Zumindest umsatzseitig ist das der Fall. Mit über 4,4 Mrd. US-Dollar an Erlösen in einem einzelnen Quartal ist die operative Basis stark. Insbesondere auch mit Blick auf den starken, südkoreanischen Markt.

Derzeit kommt der südkoreanische Konzern auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,5 Mrd. US-Dollar. Gemessen an einem annualisierten Umsatz in Höhe von 18 Mrd. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis damit bei ca. 3,5, was für mich alles andere als teuer ist.

Ohne Zweifel werde ich mir die Coupang-Aktie damit ein wenig näher ansehen. E-Commerce auf südkoreanisch könnte für mich funktionieren. Selbst wenn das für den Moment bedeutet, auf starke Ergebnisse zu verzichten. Aber, wie gesagt: Das Umsatzwachstum ist stark und das hat für mich derzeit Priorität.

Der Artikel E-Commerce auf südkoreanisch? Warum nicht die Coupang-Aktie mit starkem Wachstum! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Coupang. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Coupang Inc.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images