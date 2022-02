E-Mobilität – So viel Potenzial steckt im Markt

Das Wolfsburger Unternehmen steht in Konkurrenz mit dem Big Player der Branche – Tesla. Aber welche Konzerne setzen außerdem auf E-Mobilität und wie viel Potenzial steckt in dem Markt? Vor welchen Herausforderungen steht die Branche mit Hinblick auf die Infrastruktur und dem dominierenden Chipmangel? Diese und weitere Fragen beantwortet David Hartmann von Vontobel. Er gewährt Anlegern einen Einblick in die Marktsituation und stellt eine Möglichkeit vor, an der Börse auf den Trend zu setzen.

In der Anlageidee präsentiert er ein Partizipationszertifikat auf den Vontobel Electric Vehicle Basket. Wie ein Partizipationszertifikat funktioniert, welche Chancen aber auch Risiken Anleger damit haben und was der Unterschied zwischen einem Index und einem Basket ist, verrät Hartmann im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014, DE0007664039