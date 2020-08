E.ON - Ausblick wird gesenkt

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 9,928 € (XETRA)

E.ON erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von 30,05 Mrd. EUR (VJ: 16,01 Mrd. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 3,65 Mrd. EUR (VJ: 2,710 Mrd. EUR), ein Ebit (bereinigt) von 2,16 Mrd. EUR (VJ: 1,71 Mrd. EUR),Nettogewinn (bereinigt) von 0,933 Mrd. EUR (VJ: 0,885 Mrd. EUR). Im Ausblick auf 2020 senkt das Management wegen Covid19 seine Prognose und erwartet ein Ebit (bereinigt) von 3,6 Mrd. EUR bis 3,8 Mrd. EUR und einen Überschuss von 1,5 Mrd. EUR bis 1,7 Mrd. EUR (bisher: 1,7 Mrd. EUR bis 1,9 Mrd. EUR).

Quelle: Guidants News

Die erste vorbörsliche Reaktion auf diese Zahlen fällt leicht negativ aus. Die Aktie notiert gegen 8.00 Uhr mit etwas über einem Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs von gestern.

Die E.ON-Aktie markierte im Januar 2008 ein Allzeithoch bei 51,36 EUR. Danach kam es zu einer langen Abwärtsbewegung. Diese führte im November 2008 zu einem Tief bei 5,99 EUR. Anschließend erholte sich der Wert zunächst stark, schwenkte aber im November 2017 in eine quälende Seitwärtsbewegung ein.

Im zweiten Halbjahr 2019 kam es zu einem größeren Rallyversuch. Dieser scheiterte aber mit einem Hoch bei 11,56 EUR an einer Trendlinie über die Hochpunkte aus dem Oktober 2015 und November 2017. Danach schlug der Coronacrsh zu. Die Aktie fiel auf 7,60 EUR.

Nach diesem Tief vom 23. März erholte sich der Wert wieder. Am 20. Juli brach er sogar über das Abwärtsgap vom 09. März zwischen 10,51 und 10,35 EUR aus Allerdings stellte sich dieser Ausbruch schnell als Fehlausbruch heraus. In den letzten Tagen beherrschten Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen. Im gestrigen Handel kam es zu einem Rallyversuch, der aber wieder abverkauft wurde.

Weiter auf Konsolidierungskurs?

Die Konsolidierung der letzten Tage dürfte in der E.ON-Aktie noch etwas weitergehen. Abgaben in Richtung 9,45 EUR oder sogar 8,70 EUR sind möglich. Ein kurzfristiger Aufwärtsimpuls ergäbe sich mit einem Ausbruch über das gestrige Tageshoch bei 10,17 EUR. Gelingt dieser, wäre ein Anstieg in Richtung 10,81 EUR und sogar 11,56 EUR möglich.

E.ON

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)