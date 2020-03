E.ON - Fels in der Brandung?

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 10,632 € (XETRA)

Die E.ON-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 5,99 EUR aus dem November 2016 in einer Aufwärtsbewegung. Nach einem Hoch bei 10,81 EUR im November 2017 kam es zu einer großen Korrektur innerhalb eines symmetrischen Dreiecks. Aus diesem brach der Versorgerwert am 17. Januar 2020 nach oben aus, was zu einem Anstieg auf 11,56 EUR führte.

Nach diesem Hoch kam es zu einer deutlichen Abwärtsbewegung. Diese Bewegung kann bisher als Pullback an das Dreieck angesehen werden. Die Oberkante des Dreiecks liegt heute bei 10,02 EUR. Die Aktie dreht offenbar schon etwas vorher, nämlich auf einer inneren Trendlinie, die aktuell bei 10,30 EUR liegt nach oben.

Jetzt wieder Rally?

Die innere Trendlinie bei aktuell ca. 10,30 EUR könnte durchaus die Basis für einen neuen Rallyschub in der E.ON-Aktie sein. Ein solcher Schub könnte auf Sicht von mehreren Monaten zu Gewinnen bis ca. 14,00 EUR führen. Sollte der Wert diese Chance noch nicht nutzen können, dann würde sich im Bereich um 10,02-9,95 EUR eine zweite Chance bieten. Erst wenn die Aktie diesen Bereich stabil durchbrechen sollte, würde sich das Chartbild massiv eintrüben.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)