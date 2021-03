E.ON - Nur eine kurzfristige Erholung?

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 8,436 € (XETRA)

Die E.ON-Aktie befindet sich seit November 2016 nach einem Tief bei 5,99 EUR in einer Erholung. Im Februar 2020 scheiterte die Aktie an der Ausbildung eines längerfristigen Kaufsignals und stürzte danach auf 7,60 EUR ab.

Zwar erholte sich der Wert daraufhin wieder, vollendete aber im September 2020 eine SKS-Formation und beendete damit die Erholung. Ab Ende Oktober gab die Unterstützungszone um 8,70 EUR mehrfach Halt, aber diese wurde am 19. Februar gebrochen. Nach einem Tief bei 8,27 EUR erholte sich der Wert in den letzten beiden Handelstagen leicht.

Neue Shortchancen in Kürze?

Diese Erholung kann noch etwas andauern und zu einer Rückkehr in Richtung 8,70 EUR führen. Solange die Aktie aber unter dieser Marke notiert, droht eine weitere Verkaufswelle in Richtung 7,82- 7,60 EUR. Erst mit einer Rückkehr auf Tagesschlusskursbasis über 8,70 EUR würde sich das Chartbild wieder verbessern. In diesem Fall könnte die Erholung in Richtung 9,25 EUR weitergehen.

E.ON

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)