Eagle Eye Networks setzt globale Expansion fort und gibt Rekordumsatz im Q1 bekannt

Unternehmen beschleunigt globale Expansion und Investition in künstliche Intelligenz für seine Plattform für Cloud-Videoüberwachung

Eagle Eye Networks, der globale Marktführer im Bereich Cloud-Videoüberwachung, hat heute ein Rekordwachstum seiner Umsätze im Q1 2021 und ein Umsatzwachstum von mehr als 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2020 bekanntgegeben. Das Wachstum des Unternehmens ermöglicht die Erweiterung seiner Präsenz auf der ganzen Welt, eine neue Fertigungsanlage in der Nähe des Hauptbüros in Austin sowie fast eine Verdoppelung des Teams, um die zunehmende Nachfrage nach echter Cloud-Videoüberwachung zu bedienen. Eagle Eye nutzt künstliche Intelligenz (KI) auf seiner echten Cloud-Plattform zur Verbesserung von Sicherheit, Zuverlässigkeit, Betrieb und Kundenservice für Unternehmen auf der ganzen Welt.

„Wir haben bei der Übernahme von Cloudvideos durch die Videoüberwachungsbranche den Kipppunkt überschritten, denn Firmen aller Arten und Größen haben die Vorteile einer echten Cloud-Lösung erkannt“, sagte Dean Drako, Gründer und CEO von Eagle Eye Networks. „Wiederverkäufern, Unternehmensinhabern und IT-Fachleuten ist klar, dass die intelligente Cloud-Videoüberwachung von Eagle Eye Networks zusammen mit geeigneten Schutzmaßnahmen bei Datenschutz und Cybersicherheit dafür sorgt, dass Unternehmen effizienter und effektiver und Communitys viel sicherer werden.“

Zusätzlich zu dem Rekordumsatz und -wachstum im Jahr 2020 und im Q1 2021 informierte das Unternehmen über eine Finanzierung von der Risikokapitalgesellschaft Accel im Q4 2020, mit der zusätzliche Investitionen in Menschen, Produkte und die zur Transformation der Überwachungsbranche notwendigen Technologien vorangetrieben werden.

Zu den Highlights gehört Folgendes:

Wir konnten eine Rekordzahl von Neukunden gewinnen

Wir haben eine Kundenbindung von fast 100 Prozent realisiert

Es gab Bewertungen für unseren Kundensupport von mehr als 95 Prozent

Wir haben eine Rekordzahl von Wiederverkäufern in das Eagle Eye Networks Reseller Partner Program (Wiederverkäufer-Partnerprogramm) aufgenommen

Wir haben unsere Tätigkeiten mit einer neuen Fertigungsanlage in den USA erweitert

Wir haben Integrationen in mehr als 10.000 Kameramarken und -modelle realisiert

Wir haben den Kunden mehr Optionen gegeben, indem wir mehr als zwei Dutzend KI-Technologieintegrationen in unsere offene Plattform aufgenommen und die Zahl der Plattformpartner im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent vergrößert haben

Wir haben weltweit Entwickler, Ingenieure und Fachleute für Kundenservice, Vertrieb und Marketing eingestellt

ÜBER EAGLE EYE NETWORKS

Eagle Eye Networks, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet. Das Unternehmen ist die Nummer eins im Bereich Cloud-Videoüberwachung und adressiert den Bedarf von Unternehmen, Sicherheitsfirmen, Sicherheitsintegratoren, Städten und Einzelpersonen. Die zu 100 Prozent in der Cloud verwalteten Lösungen von Eagle Eye ermöglichen Aufzeichnungen in der Cloud und vor Ort, Sicherheit und Verschlüsselung auf Bankenniveau sowie umfassenden analogen und digitalen Kamerasupport – auf all das wird über das Web oder über mobile Anwendungen zugegriffen. Unternehmen aller Größen und Arten nutzen Lösungen von Eagle Eye für Betriebsoptimierung und Sicherheit. Alle Produkte von Eagle Eye profitieren von der entwicklerfreundlichen RESTful API Plattform von Eagle Eye und dem Big Data Video Framework™, mit dem Indexing, Suche, Abruf und Analysen von Live- und Archivvideos möglich sind. Die offene Video API von Eagle Eye fand weite Verbreitung bei der Integration in Alarmüberwachung, externe Analysen, Sicherheits-Dashboards und Systemintegrationen am Point of Sale.

Eagle Eye verkauft seine Produkte über autorisierte Wiederverkäufer und Installationspartner. Eagle Eye hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, USA und betreibt Büros in den Regionen Europa und Asien-Pazifik. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.een.com oder telefonisch über +1-512-473-0500 (USA), +31 (0) 20 26 10 460 (EMEA) oder +81-3-6868-5527 (JP).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210429006073/de/

GLOBAL HQ

Martha Entwistle

mentwistle@een.com +1-512-473-0500

PIERPOINT IM AUFTRAG VON EAGLE EYE NETWORKS

Christine Rashman

crashman@piercom.com +1-281-433-5067