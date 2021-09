Eagle Eye Networks übernimmt führendes Unternehmen für Überwachungs-KI Uncanny Vision

Das führende Unternehmen für Cloud-Videoüberwachung Eagle Eye Networks vergrößert sich mit zusätzlicher Technologie für künstliche Intelligenz, technischen Fachkräften und einem neuen Regionalbüro in Indien.

Eagle Eye Networks, das weltweit führende Unternehmen für Cloud-Videoüberwachung, hat heute die Übernahme des führenden Unternehmens für künstliche Intelligenz Uncanny Vision bekanntgegeben und beschleunigt damit seine führende Rolle bei der Bereitstellung von KI und Analysen, mit denen die Geschäftstätigkeiten der Kunden effizienter werden und die Welt sicherer wird. Diese Übernahme umfasst auch Ressourcen für Forschung und Entwicklung sowie ein neues Regionalbüro in Bangalore, Indien.

„Nach Prüfung von mehr als einem Dutzend KI-Unternehmen begannen wir im Jahr 2020 unsere Zusammenarbeit mit Uncanny Vision. Wir brauchten nicht lange, um zu erkennen, dass Uncanny Vision im Bereich Überwachungs-Ki eindeutig führend ist“, sagte Dean Drako, CEO von Eagle Eye Networks. „Die preisgekrönte KI-Technologie des Unternehmens wird an Tausenden von Standorten bereitgestellt, so auch für Kunden der Fortune 500.“

Dank dieser Übereinkunft kann der im November 2020 bekanntgegebene Plan von Eagle Eye schneller realisiert werden. Im November konnte sich Eagle Eye eine Finanzierung von der Risikokapitalgesellschaft Accel sichern, um seine Tätigkeit auf dem Gebiet der Videoüberwachung drastisch neu zu gestalten.

Die Algorithmen von Uncanny Vision für tiefes Lernen ermöglichen Erkennung, Identifizierung und Prognosen und verbessern so Geschäftstätigkeiten, Kundenservice und Standortsicherheit. Die preisgekrönte KI von Uncanny Vision wird heute für mehrere Anwendungsbereiche genutzt, darunter:

Intelligentes Parken

Einzelhandelsanalysen

Torsicherheit

Mautautomatisierung

Intelligente Städte

Überwachung von Geldautomaten

Betriebssicherheit

Außensicherung

Drako sagte: „Die Werkzeuge von Uncanny Vision für Training, Entwicklung und Optimierung von Modellen und die Infrastruktur des Unternehmens zum Verwalten und Speichern von Trainingsdaten sind hervorragend. Dies ist ein zentraler Bestandteil, den wir sehr gerne in die Plattform von Eagle Eye Networks aufnehmen.“

Alle 60 Beschäftigten von Uncanny Vision werden umgeschult werden, und Eagle Eye hat vor, das Büro in Bangalore zu erweitern. Eagle Eye engagiert sich beim Support der aktuellen Kunden von Uncanny Vision und wird seine globale Infrastruktur weiter ausbauen, um seinen geschätzten Kunden auf der ganzen Welt den besten Support rund um die Uhr bieten zu können.

Die Mitgründer von Uncanny Vision, Ranjith Parakkal und Navaneethan Sundaramoorthy, sind dem Führungsteam von Eagle Eye beigetreten. Parakkal sagte: „Wir teilen die Vision von Eagle Eye, moderne, cybersichere Angebote für die KI-Cloud-Videoüberwachung zu liefern, mit denen die Videoüberwachung für Unternehmen auf der ganzen Welt transformiert wird.“

„Das Wirtschaftsmodell, KI auf Abonnementsgrundlage jeweils pro Kamera über eine globale Cloud-Infrastruktur bereitzustellen, wird das Wachstum für Sicherheitsintegratoren ankurbeln, denen es sonst schwer fallen würde, ein finanziell stabiles Unternehmen aufzubauen“, sagte Alper Cetingok, Managing Director und Leiter Sicherheitstechnik bei Raymond James.[1]

ÜBER EAGLE EYE NETWORKS

Eagle Eye Networks ist weltweit die Nr. 1 für Cloud-Videoüberwachung. Unsere zu 100 Prozent in der Cloud verwalteten Lösungen ermöglichen Aufzeichnungen in der Cloud und vor Ort, Sicherheit und Verschlüsselung auf Bankenniveau sowie umfassenden analogen und digitalen Kamerasupport – auf all das wird über das Web oder über mobile Anwendungen zugegriffen. Eagle Eye Networks liefert cybersichere, cloudbasierte Videos mit künstlicher Intelligenz (KI) und Analysen und macht Unternehmen effizienter und die Welt sicherer. Alle unsere Produkte profitieren von der entwicklerfreundlichen Plattform RESTful API und dem Big Data Video FrameworkTM von Eagle Eye. Eagle Eye hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas und betreibt Büros in Bangalore, Tokio und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter www.een.com.

ÜBER UNCANNY VISION

Uncanny Vision wurde im Jahr 2013 gegründet und ist ein preisgekröntes Unternehmen für KI-basierte Bilderkennung, das intelligente Überwachungslösungen der nächsten Generation für intelligente Städte, intelligente Gebäude und Infrastruktur speziell für die Überwachung von Personen und Fahrzeugen mit Kameras liefert. Mittels der Überwachungstechnik von Uncanny Vision können Kameras ihre Umgebung unmittelbar „sehen“ und „verstehen“. Dafür werden optimierte Algorithmen für KI / tiefes Lernen genutzt. Weitere Informationen finden Sie auf www.uncannyvision.com.

[1] Raymond James & Associates war nicht an der Transaktion beteiligt.

