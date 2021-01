EANS Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Veränderung im Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Führungswechsel/Personalia/Unternehmen 29.01.2021

Wien - Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute Herrn Dkfm. Markus Mühleisen, MBA (54) mit Wirkung ab 1. Juni 2021 für drei Jahre zum Vorstandsvorsitzenden der AGRANA Beteiligungs-AG bestellt. Der aus Düsseldorf (Deutschland) stammende Manager folgt in dieser Funktion Herrn DI Johann Marihart (70), dessen Vorstandsmandat heute um drei Monate verlängert wurde und der am 31. Mai 2021 nach 32 Jahren im AGRANA-Vorstand, davon 29 Jahre als dessen Vorsitzender, in den Ruhestand tritt. Johann Marihart hat führend die AGRANA Beteiligungs-AG zu einem international erfolgreichen Industrieunternehmen entwickelt. Der Aufsichtsrat bedankte sich in seiner heutigen Sitzung herzlich bei Johann Marihart für seine rund drei Jahrzehnte geleistete Arbeit in der Leitung des Unternehmens.

Markus Mühleisen wird u.a. für die Ressorts Kommunikation, Strategie, Personal sowie Wirtschaftspolitik zuständig sein. Er ist seit über 20 Jahren im Nahrungs- und Genussmittelbereich tätig, u.a. bei Nestlé, General Mills und seit 2018 bei der internationalen Molkerei-Gruppe Arla Foods als Group-Vice President. Markus Mühleisen bringt umfassende internationale Führungserfahrung insbesondere in den Bereichen Marketing und Strategie mit.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [https:// www.agrana.com/] zur Verfügung.

Rückfragehinweis: AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider Investor Relations Tel.: +43-1-211 37-12905 e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak Pressesprecher Tel.: +43-1-211 37-12084 e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Telefon: +43-1-21137-0

FAX: +43-1-21137-12926 Email: info.ab@agrana.com

WWW: www.agrana.com

ISIN: AT000AGRANA3 Indizes: WBI Börsen: Frankfurt, Wien, Stuttgart, Berlin Sprache: Deutsch