EANS Adhoc: Frauenthal Holding AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG / Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr

2020

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Jahresergebnis 03.03.2021

Wien - Nach vorläufigen Abschlussarbeiten wird sich das EBITDA 2020 des Frauenthal Konzerns voraussichtlich in einem Bereich von 37 MEUR bis 38 MEUR bewegen (Vorjahr 1-12/2019: 67,1 MEUR). Der IFRS 16 Effekt1) beträgt im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich 16,0 MEUR (Vorjahr 1-12/2019: 15,0 MEUR).

Die negativen Entwicklungen auf das EBITDA resultieren aus Umsatzrückgängen in der Division Frauenthal Automotive und aus einmaligen Restrukturierungskosten in der Division Frauenthal Automotive in Höhe von -4,5 MEUR. Im Gegenzug enthält das EBITDA einen Sonderertrag in Höhe von 1,8 MEUR aus einem Vergleich mit einem Berater im Zusammenhang mit der EEG-Umlage. Im Vorjahr war ein einmaliger positiver Effekt aus einer Einigung im Zusammenhang mit einem früheren Unternehmenserwerb in Höhe von 13,5 MEUR im EBITDA enthalten.

Insgesamt kommt es im Konzern zu außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von - 8,8 MEUR aufgrund von Impairments in der Division Automotive (-4,5 MEUR) und zur außerplanmäßigen Abschreibung der Marke Prisma in der Division Handel (-4,3 MEUR) wie im Halbjahresfinanzbericht 2020 ausführlich dargestellt.

Das Konzern-Jahresergebnis wird voraussichtlich in einer Bandbreite von -14 MEUR bis -15 MEUR liegen (Vorjahr 1-12/2019: 24,3 MEUR).

Die angeführten Werte stellen noch vorläufige konsolidierte Konzern-IFRS-Zahlen der Frauenthal Holding AG dar. Der Jahresfinanzbericht sowie der Geschäftsbericht der Frauenthal Holding AG werden am 22. April 2021 veröffentlicht. 1) IFRS 16 regelt insbesondere die bilanzielle Abbildung von Leasingverträgen beim Leasingnehmer sowie die Darstellung von Mieten. So werden insbesondere Mietaufwendungen nicht mehr als laufender Aufwand verbucht, sondern in ähnlicher Höhe als Abschreibungen erfasst.

