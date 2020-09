EANS Adhoc: Landes-Hypothekenbank Steiermark AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Landes-Hypothekenbank Steiermark AG / Beschluss über die Abgabe der

Standorte außerhalb von Graz

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Strategische Unternehmensentscheidungen 15.09.2020

Graz - Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat am heutigen Tag die Abgabe der Filialen/Standorte Feldbach, LKH Feldbach, Fürstenfeld, Judenburg und Schladming von der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG an die jeweiligen örtlichen Raiffeisenbanken mit Wirkung zum 01.01.2021 genehmigt. Die hierfür notwendigen Gremialzustimmungen liegen ebenso bereits vor. Hinsichtlich dem Standort Bruck an der Mur wurde von einer Abgabe Abstand genommen.

Rückfragehinweis: Für nähere Informationen steht die HYPO Steiermark, Herr Prok. Mag. Markus Schrangl, Leiter des Vorstandsbüros/Pressesprecher unter markus.schrangl@landes.hypobank.at zur Verfügung.

Emittent: Landes-Hypothekenbank Steiermark AG

FAX: +43(0)316-8036-2059 Email: hypo@landes.hypobank.at

WWW: www.hypobank.at

ISIN: - Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch