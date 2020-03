EANS Adhoc: OMV Aktiengesellschaft (deutsch)

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV und Mubadala verhandeln derzeit den Erwerb eines zusätzlichen 39% Anteils an Borealis durch OMV

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

kein Stichwort 06.03.2020

Wien - OMV und Mubadala verhandeln derzeit den Erwerb eines zusätzlichen 39% Anteils an der Borealis AG (Borealis) durch OMV für einen Kaufpreis von USD 4,68 Mrd.

Die potenzielle Transaktion (durch die sich die derzeitige Beteiligung der OMV an Borealis von 36% auf 75% erhöhen würde) würde die Wertschöpfungskette der OMV im petrochemischen Bereich erweitern und soll OMV ermöglichen, die Ergebnisse der Borealis Gruppe vollständig in ihrem Jahresabschluss zu konsolidieren. Die Beteiligung der Mubadala an Borealis würde nach Closing der potenziellen Transaktion 25% betragen.

Eine potenzielle Transaktion hängt, unter anderem, (i) von einer Einigung mit Mubadala auf die kommerziellen Transaktionsparameter sowie die Transaktionsdokumente (bestehend insbesondere aus einem Aktienkaufvertrag sowie einer geänderten Gesellschaftervereinbarung) in den laufenden Verhandlungen, (ii) von Genehmigungen durch Mubadala und (iii) von anderen behördlichen Genehmigungen (wie zB Zusammenschlussgenehmigungen) ab. Weiters hat sich der Aufsichtsrat der OMV noch nicht abschließend mit der potenziellen Transaktion befasst und eine Entscheidung hierüber getroffen. Es wird erwartet, dass eine solche Entscheidung so bald wie möglich getroffen wird.

Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 A-1020 Wien Telefon: +43 1 40440/21600

FAX: +43 1 40440/621600 Email: investor.relations@omv.com

WWW: http://www.omv.com

ISIN: AT0000743059 Indizes: ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch