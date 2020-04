EANS Adhoc: OMV Aktiengesellschaft (deutsch)

EANS-DD: OMV Aktiengesellschaft / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Personenbezogene Daten:

Mitteilungspflichtige Person:

Name: Reinhard Florey (Natürliche Person)

Grund der Mitteilungspflicht:

Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand

Angaben zum Emittenten:

Name: OMV Aktiengesellschaft

LEI: 549300V62YJ9HTLRI486

Angaben zum Geschäft:

ISIN: AT0000743059 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie OMV Aktiengesellschaft Geschäftsart: An Bedingungen geknüpftes Geschäft Datum: 31.03.2020; UTC+02:00 Handelsplatz: Außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro

Preis Volumen 22,60 19.133 Stück

Gesamtvolumen: 19.133 Stück Gesamtpreis: 432.405,80 Durchschnittspreis: 22,60

Erläuterung: Die zu übertragenden Aktien stammen aus einem leistungsbasierten Aktienvergütungsprogramm für Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte des OMV Konzerns mit einem dreijährigen Leistungszeitraum beginnend mit 2017 bis 2019 (Long Term Incentive Plan - "LTIP 2017"). Das Ausmaß der Aktienzuteilung bestimmt sich nach Maßgabe des Jahresbruttogrundgehalts 2017 (ein bestimmter Prozentsatz davon), des durchschnittlichen Aktienkurses der OMV Aktie während der Berechnungsperiode 01.01.2017 bis 31.03.2017 und der festgestellten Zielerreichung durch den Aufsichtsrat der OMV. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat für den Finanzvorstand genehmigten Aktien aus dem LTIP 2017 beträgt 20.705 Stück. Anspruchstag für die Aktien ist nach Maßgabe des Aktienvergütungsprogramms der 31.03.2020. Gemäß den Programmbestimmungen konnte vom Finanzvorstand spätestens im 3. Quartal 2017 anstelle der Vergütung durch Aktienübertragung Barauszahlung gewählt werden. Von diesem Wahlrecht hat der Finanzvorstand nicht Gebrauch gemacht. Die Vergütung erfolgt somit automatisch in bar abzüglich 1.572 Stück der genehmigten Aktien, die dem Finanzvorstand in Übereinstimmung mit den Programmbestimmungen zur Erfüllung seines Aktienbesitzerfordernisses in Aktien ausbezahlt werden. Berechnungsgrundlage ist der Durchschnittskurs (= Durchschnitt der Schlusskurse der OMV-Aktie an der Wiener Börse) im Zeitraum beginnend 14 Werktage (an denen die Wiener Börse geöffnet hat) vor dem Anspruchstag bis zum Anspruchstag (sollte dies kein Werktag sein, vom entsprechenden Tag davor).

Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 A-1020 Wien Telefon: +43 1 40440/21600

FAX: +43 1 40440/621600 Email: investor.relations@omv.com

WWW: http://www.omv.com

ISIN: AT0000743059 Indizes: ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch