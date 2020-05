EANS Adhoc: Ottakringer Getränke AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Ottakringer Getränke AG / Generationswechsel im Aufsichtsrat

Wien - Es wurde der Beschlussvorschlag gefasst, dass in der Hauptversammlung am 24. Juni 2020 zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt werden sollen. Maria Zesch (45), Chief Commercial Officer B2B und Digitalisierung bei Magenta Telekom, und Florian Gschwandtner (37), Gründer von Runtastic, Unternehmer und Investor, sollen den Aufsichtsrat der Ottakringer Getränke AG bereichern.

Maria Zesch verfügt über langjährige Managementerfahrung mit Fokus auf Vertrieb, Service und Marketing. Sie kennt digitalisierungsnahe Industrien und hat internationale Erfahrung mit digitalen Transformationsprozessen in West- und Osteuropa. Bei Magenta Telekom ist sie als Chief Commercial Officer gesamtverantwortlich für Geschäftskunden, Wholesale, Immobilienwirtschaft, Partnernetzwerke, Internet of things (IoT) und Digitalisierung.

Florian Gschwandtner gründete nach zwei Masterstudien das international erfolgreiche Start-Up Runtastic mit 250 Mitarbeiter/innen aus 42 Nationen und mehr als 300 Mio App-Downloads. Nach dem Verkauf im Jahr 2015 an adidas leitete er ab 2016 die Digital Leadership Group in der Kern-Führungsgruppe des Sportartikelunternehmens, absolvierte 2017/2018 eine Leadership-Ausbildung an der Harvard Business School und ist seit 2020 wieder operativ beim von Gschwandtner im Jahr 2012 mitgegründeten Unternehmen Tractive tätig.

Johann Marihart und Herbert Werner, seit mehr als 20 Jahren Mitglieder des Aufsichtsrates der Ottakringer Getränke AG, werden sich mit Auslaufen ihrer Funktionsperiode mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat zurückziehen. Sie bleiben jedoch mit ihrer Erfahrung und Expertise der Unternehmensgruppe als Aufsichtsräte der Ottakringer Holding AG, dem Hauptaktionär der Ottakringer Getränke AG, erhalten.

Der fünfköpfige Aufsichtsrat soll zukünftig somit aus Christiane Wenckheim, Sigi Menz, Thomas Polányi und den neuen Mitgliedern Maria Zesch und Florian Gschwandtner bestehen.

