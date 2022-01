Earnix ernennt Kyle Caswell zum Chief Revenue Officer

Earnix, ein globaler Anbieter moderner, KI-getriebener Lösungen für Rating, Preisgestaltung und Produktpersonalisierung im Versicherungs- und Bankensektor, gab heute bekannt, dass die Fintech-Führungskraft Kyle Caswell zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt wurde. Er ist für den Ausbau des Geschäfts, die Ankurbelung des globalen Unternehmenswachstums und das Vorantreiben der Neukundenakquise zuständig.

Caswell verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der globalen Finanz- und Risikomanagementbranche, in denen er Führungsrollen im InsurTech- und Versicherungssektor hielt. Zuletzt war er als Executive Vice President of Sales bei Intellect Design Arena Ltd. und Vice President of Enterprise Sales bei Verisk Analytics tätig. In dieser Zeit kurbelte er kontinuierlich das Umsatzwachstum in einer Vielzahl von Versicherungsorganisationen an.

„Wir freuen uns, Kyle in der Earnix-Familie zu begrüßen. Er bringt nicht nur umfassendes Know-how im Versicherungsvertrieb, sondern auch Erfahrung in globalen Vertriebsaktivitäten für führende Finanztechnologien mit“, sagte Udi Ziv, CEO von Earnix. „Kyles beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Beratung führender Versicherungsträger, gebündelt mit seiner Fähigkeit, die kritische Natur KI-getriebener Analytik darzulegen, um die Annahme zu steigern, macht ihn zum idealen Vertriebsleiter für Earnix.“

Earnix ist Teil der renommierten Gemeinschaft aus Technologie-Einhörnern mit Sitz in Israel. Die KI-getriebene Software des Unternehmens ist darauf ausgelegt, missionskritische Systeme für globale Versicherer und Banken zu unterstützen. Das bedeutet, dass Organisationen, die Earnix nutzen, Preise und personalisierte Produkte anbieten können, die intelligenter, schneller und sicherer sind. Mit Lösungen, die vollumfassend mit den Unternehmensstrategien übereinstimmen, während sie auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen, schlägt Earnix eine Brücke zwischen Unternehmen und ihren Kunden, indem es die Entscheidungsfindung ermöglicht, die langfristige Wert schafft.

„Ich freue mich sehr, mich Earnix in einer so aufregenden Phase seiner Entwicklung anzuschließen“, sagte Kyle Caswell, CRO bei Earnix. „KI-getriebene Rating-, Preisgestaltungs- und Produktpersonalisierungslösungen sind genau das, was Versicherer und Banken benötigen, um auf die bahnbrechenden Veränderungen zu reagieren, die wir im Markt von heute feststellen. Trägheit ist für Organisationen, die auf Wachstum und das Übertreffen von Kundenanforderungen aus sind, keine Option.“

Earnix ist ein führender Anbieter geschäftskritischer Systeme für globale Versicherer und Banken. Mithilfe von Earnix können die Kunden Preise und personalisierte Produkte anbieten, die intelligenter, schneller, sicherer und mit den Unternehmenszielen konform sind. Lösungen von Earnix bieten einen systematisierten, unternehmensweiten Mehrwert mit ultraschneller ROI. Seit 2001 treibt Earnix Innovationen für Versicherer und Banken voran und unterhält Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien-Pazifik und Israel. Besuchen Sie: earnix.com.

