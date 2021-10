Earnix erneut als eines der innovativsten globalen Unternehmen der INSURTECH100 ausgezeichnet

Earnix, ein globaler Anbieter moderner Lösungen für Rating, Preisgestaltung und Produktpersonalisierung im Versicherungs- und Bankensektor, wurde erneut in die INSURTECH100-Liste aufgenommen, die die innovativsten InsurTech-Unternehmen der Welt auszeichnet. Jedes Jahr bewertet ein Gremium aus Branchenexperten und Analysten unter der Leitung von FinTech Global, einem Daten- und Forschungsunternehmen, Hunderte von Unternehmen der Versicherungsbranche hinsichtlich ihrer unternehmerischen Fähigkeiten, ihrer technologischen Fortschritte und ihres Potenzials, die Branche weltweit nachhaltig zu beeinflussen.

„Die Versicherungsbranche befindet sich in einer Umbruchphase, und Earnix ermöglicht es den Versicherern, die größten Chancen zu ergreifen und sich allen Herausforderungen zum Trotz durchzusetzen. Mit unserer unübertroffenen Erfahrung, unserer betrieblichen Effizienz, unserer robusten Automatisierung und unseren innovativen Analysen helfen wir Versicherungsunternehmen dabei, auf Basis einer vollständig personalisierten, dynamischen Versicherung agile Entscheidungen zu treffen. Wir freuen uns über die erneute Auszeichnung und werden weiterhin Innovationen für Versicherer und ihre Kunden entwickeln“, so Udi Ziv, CEO at Earnix.

Der INSURTECH100-Beirat und das Team von FinTech Global bewerteten die Unternehmen anhand der folgenden Kategorien: Bedeutung des von den Unternehmen gelösten Problems für die Branche, Wachstum hinsichtlich Kapitalbeschaffung, Umsatz und Kundenakquise, technologische Innovation sowie die Positionierung und Reputation des Unternehmens auf dem Markt.

Richard Sachar, FinTech Global Director, ergänzte: „Das diesjährige Auswahlverfahren war durch einen stärkeren Wettbewerb geprägt als je zuvor – die Branchenexperten mussten über 1.400 Unternehmen bewerten. Wir beglückwünschen Earnix und sein Team dazu, dass sie sich durch technologische und betriebliche Raffinesse sowie profunde Branchenkenntnisse von der Konkurrenz auf dem Markt abheben.“

In diesem Jahr wurde Earnix auch als Top AIFinTech100 Companyfür seine KI-Kompetenzen anerkannt, und CB Insights hat Earnix als Marktführer für Predictive Analytics für P&C-Versicherer ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde außerdem zu einem der 11 InsurTechs to Watch in 2021 von Property & Casualty 360 ernannt.

Weitere Nachrichten: Am 15. und 16. November veranstaltet Earnix sein jährliches globales virtuelles Gipfeltreffen Earnix EXcelerate 2021: Fully Personalized Dynamic Performance mit weltweit führenden Unternehmen aus den Bereichen Versicherung, Bankwesen und Analytik. Die Anmeldung dazu ist kostenlos.

Über Earnix:

Earnix ist ein führender Anbieter geschäftskritischer Systeme für globale Versicherer und Banken. Mithilfe von Earnix können die Kunden Preise und personalisierte Produkte anbieten, die intelligenter, schneller und sicherer und mit den Unternehmenszielen konform sind. Die Kunden von Earnix erstellen mehr als 1,4 Milliarde Angebote pro Jahr und profitieren dabei von systematisierten und unternehmensweiten Geschäftsvorteilen mit ultraschneller Investitionsrentabilität. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 setzt sich Earnix an sieben Standorten weltweit für Innovationen ein.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211027006006/de/

Medienkontakt:

Katarina Matic

kmatic@montiethco.com