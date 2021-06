Earth Wind & Power: Nutzung überschüssiger Energie aus Wind, Sonne und Gas für HPC und Rechenzentren

Earth Wind & Power (EWP) kündigte heute eine zuverlässige ESG-Lösung (Environmental, Social and Governance) für die Stromversorgung von Rechenzentren an, die überschüssige Energie aus Wind, Sonne und Gas nutzt, um den erhöhten Bedarf an Rechenleistung zu decken – ohne negative Auswirkungen auf die bestehenden Netze.

Mit dieser neuen Methode schlägt EWP eine lange angestrebte, nachhaltige Brücke zwischen dem Leistungsüberschuss in der Energiewirtschaft und dem Leistungsmangel in der Rechenzentrumsbranche für High Performance Computing (HPC), all dies unter Beibehaltung hoher ESG-Standards. Die modularen HPC-Rechenzentren von Earth Wind & Power nutzen die weltweit energieeffizientesten Technologien.

Earth Wind & Power and CEO, Ingvil Smines Tybring-Gjedde (picture) will create a sustainable bridge between the excess power in the energy industry and the power deficiency in the High Performance Computing (HPC) datacenter industry (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen platziert skalierbare, modulare Rechenzentrumseinheiten an Standorten mit lokalen Stromerzeugungsanlagen auf der ganzen Welt. Die überschüssige Energie vor Ort wird dann für HPC genutzt, wenn keine andere wirtschaftliche Abnahmemöglichkeit besteht oder wenn die Nachfrage und die Energiepreise niedrig sind.

Die EWP-Lösung kann in extrem heißen Klimazonen ohne Leistungseinbußen eingesetzt werden und finanzielle Anreize bieten, um neue Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu initiieren, die andernfalls nicht finanzierbar wären.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde, CEO, ehemaliger norwegischer Minister für nationale öffentliche Sicherheit und stellvertretender Minister für Erdöl und Energie, erklärt: „Ich bin stolz darauf, ein Unternehmen mit hohen ESG-Standards zu leiten, das überschüssige Energie nutzt, um die exponentiell wachsende Nachfrage nach Datenverarbeitungsleistung zu bedienen.“

EWP arbeitet derzeit mit mehreren Energieunternehmen zusammen, um deren ESG-Fußabdruck zu verbessern, indem sie Lösungen für ihren Energieüberschuss finden.

EWP wurde von Pionieren der Wind- und Solarbranche und der internationalen E&P gegründet, von denen mehrere an der Osloer Börse notiert sind.

