EasyMotionSkin Tec: Schritt in Richtung Markenetablierung

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC ist die EasyMotionSkin Tec AG nun Systemlieferant von ACISO und wird alle „Dein Gesundheits-Club“-Studios europaweit mit EMS-Systemen ausstatten. Die Analysten kündigen nach Erscheinen des Geschäftsberichts 2021 eine umfangreiche Neubewertung an.Nach Analystenaussage seien neben der Belieferung aller Hardware- und Softwarekomponenten auch gemeinsame Marketingaktivitäten geplant. Darüber hinaus solle vereint das Personal geschult werden. Nach Meinung der Analysten sei dies der erste große Schritt in Richtung Markenetablierung. Bis zum Beginn der COVID-19-Pandemie, Anfang 2020, habe der deutsche Fitnessmarkt stets eine positive Entwicklung aufgewiesen. Durch die zahlreichen Lockdowns und Einschränkungsmaßnahmen seien in der Fitnessbranche jedoch erhebliche Einbußen verbucht worden. Gemäß dem Beratungshaus Deloitte habe besonders der Bereich der Fitessstudioketten im Jahr 2021 starke Umsatzrückgänge von 46,4 Prozent auf 2,23 Mrd. Euro (2020 4,80 Mrd. Euro) hinnehmen müssen. Daher gehe das Analystenteam davon aus, dass EasyMotionSkin Tec auch von den einschränkenden Maßnahmen durch Corona betroffen gewesen sei und passe die aktuelle Prognose vorsorglich an. Darüber hinaus kündigen die Analysten nach Erscheinen des Geschäftsberichts 2021 von EasyMotionSkin Tec eine umfangreiche Neubewertung an.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.04.2022, 13:35 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 28.04.2022 um 10:20 Uhr fertiggestellt und erstmals am 28.04.2022 um 11:00 Uhr veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23933.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

EasyMotionSkin Tec AG - ISIN: LI1147158318