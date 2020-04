EBAY - Bodenbildung oder Abwärtstrend?

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 29,190 $ (NASDAQ)

Die Probleme am Aktienmarkt, die mit der Corona-Krise aufkamen, gingen auch an der eBay-Aktie nicht spurlos vorüber. Diese hielt sich im Vergleich zu anderen Aktien jedoch lange Zeit noch relativ gut. Erst Mitte März wurde hier ein wichtiger Unterstützungsbereich um 34 USD aufgegeben, womit dann auch in der eBay-Aktie der Abwärtsdruck zunahm. Relativ schnell wurde der nächste, in diesem Fall auch mittelfristig wichtige Unterstützungsbereich um 26 USD erreicht. Hier kam es zu einer Erholung, wobei sich seit dem Zwischenhoch bei 31,54 USD neues Verkaufsinteresse zeigt.

Aus trendtechnischer Sicht liegt in der eBay-Aktie momentan ein Abwärtstrend vor, was nicht zuletzt auch durch Notierungen unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte verdeutlicht wird, die ihrerseits spürbar zu fallen beginnen. Vor diesem Hintergrund könnte es in den nächsten Wochen zu einem weiteren Test der Unterstützungszone um 26 USD kommen.

Der Preisbereich bis dahin ist jedoch geeignet, um zumindest weitere Stabilisierungsversuche und sogar eine größere Bodenbildung in Angriff zu nehmen. Bullische Versuche würden also nicht überraschen. Momentan müsste es jedoch zu einem nachhaltigen Ausbruch über 31,54 USD kommen, um einen ersten Boden zu vollenden. Die nächste Herausforderung wartet dann jedoch bereits im Preisbereich um 34 USD.

